Volleyballteams in der Verbandsliga Gebrauchter Spieltag zum Abschluss für Mülfort und TV 1848

Ein ebenso gebrauchtes Wochenende erlebten die Damen des Mönchengladbacher TV 1848 in der Verbandsliga. Im Heimspiel gegen SV Bayer Wuppertal kam das Team von Coach Thomas Palaszewski gehörig unter die Räder. Gleich der erste Satz ging mit 15:25 deutlich verloren – und die Gäste aus Wuppertal machten auch in der Folge kurzen Prozess mit den zu unkonzentriert auftretenden Spielerinnen des TV 1848. Das 14:25 im zweiten und 16:25 im dritten Satz besiegelten die deutliche 0:3-Niederlage. „Wir hatten am Samstag nur wenige Momente, in denen wir gut und konzentriert gespielt haben. Das war jedoch zu wenig für so einen guten Gegner“, analysierte Thomas Palaszewsi nach der Partie. „Wir haben viele individuelle und leichtsinnige Fehler gemacht, besonders in der Annahme und im Angriff. Auch unsere Aufgaben waren zu einfach für die sehr erfahrenen Spielerinnen aus Wuppertal“, so der Coach weiter.