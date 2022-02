Aufstiege, Meisterschaften, Klassenerhalte : So lief die Winter-Medensaison für die Vereine der Region

Strahlende Meister: Die Damen des Gladbacher HTC mit Teammanager Alex Daun, Soraya Moradian, Sheila Moradian, Laura Heinrichs, Leah Luboldt und Teamchef Steffen Klasen (v.l.) haben die Niederrheinliga gewonnen. Foto: Gladbacher HTC

Tennis Am Wochenende ist die Winter-Medensaison im Tennis größtenteils zu Ende gegangen. Den ganz großen Erfolg erreichten die Damen des Gladbacher HTC in der Niederrheinliga. Aber auch darüber hinaus gab es für die Tennisvereine der Region souveräne Meisterschaften und dramatische Klassenerhalte zu feiern.

Von Daniel Brickwedde und Sebastian Kalenberg

Im Winter ist die Niederrheinliga die höchste Klasse im Spielbetrieb. Wer also Niederrheinmeister wird, darf sich für die beste Mannschaft der Region halten. Das können nach dieser Hallensaison nun die Damen des Gladbacher HTC für sich beanspruchen. Nach dem Aufstieg im Sommer in die 2. Bundesliga ist es der zweite große Erfolg für das Team um Mannschaftsführerin Sheila Moradian. Die Entscheidung um den Titel fiel allerdings denkbar knapp aus: Sowohl die GHTC-Damen als auch die Mannschaft des TC Bredeney gewannen vier ihrer fünf Spiele.

Es musste daher die Anzahl an gewonnenen Matches im Saisonverlauf über den Meister entscheiden. Da Bredeney am letzten Spieltag glatt mit 6:0 gegen Blau-Schwarz Düsseldorf gewann, brauchten die GHTC-Damen zeitgleich mindestens einen 5:1-Sieg gegen Bayer Wuppertal – und am Ende erspielten sie sich genau jenes Ergebnis für den Titelgewinn. Gladbach stand mit 21:9-Matchpunkten ganz oben, Bredeney kam nur auf 20:10-Zähler. Bei gleichen Matchpunkten hätte der direkte Vergleich gezählt – und den hatte Bredeney gewonnen. „Meine Spielerinnen haben neben dem Tennis viel um die Ohren, aber sie schaffen es bei den Matches voll fokussiert zu sein. Gerade im letzten Spiel, wo es um alles ging, hat mir der enorme Zusammenhalt und das gegenseitige Anfeuern sehr gut gefallen. Der Gewinn der Meisterschaft ist großartig“, sagte Trainer Steffen Klasen.

Bei den Herren in der Niederrheinliga war es hingegen genau anders herum: Dort feierte der TC Bredeney den Titel vor dem Gladbacher HTC – mit drei Punkten Vorsprung. „Das war eine gute Saison von unseren Herren. Wir wollten unter die Top drei kommen, das haben wir geschafft“, sagt Teamchef Henrik Schmidt, der den Fokus in der Winter-Saison allerdings auch immer darauf legt, Nachwuchsspielern eine Chance zu geben.

Eine weitere Meisterschaft verbuchte der GHTC durch die zweite Herren-Mannschaft in der 2. Verbandsliga – gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die 1. Verbandsliga für die kommende Wintersaison. Bereits nach dem vorletzten Spieltag stand das Team als Meister fest, nachdem in der gesamten Saison überhaupt nur ein Matchpunkt abgegeben wurde – alle anderen Partien endeten 6:0 für die Gladbacher. „Es war unser Ziel aufzusteigen und das haben wir souverän geschafft“, sagt Kapitän Robin Ebeling. Erst im letzten Spiel, als der GHTC einige Ersatzleute ins Rennen schickte, gab es gegen TC RW Düsseldorf doch noch eine Pleite – der Freude über den Aufstieg tat das aber keinen Abriss.

Die Damen des Viersener THC haben den Aufstieg in die 1. Verbandsliga eingetütet. Foto: Tom Ostermann

In der 1. Verbandsliga reichte es für die erste Mannschaft des Viersener THC am Ende mit drei Siegen aus fünf Spielen zu Platz drei. „Unser Ziel war von vornherein der Klassenerhalt und relativ früh haben wir gemerkt, dass wir in der Gruppe gut mitspielen können. Die Verbandsliga ist im Winter die zweithöchste Spielklasse, da sind wir gut aufgehoben“, sagt Mannschaftsführer Alwin Kleinen. Bereits nach drei Spielen hatte die Mannschaft zwei Siege zu Buche stehen, gegen den Rochusclub und den Kahlenberger HTC. Am Ende wurde es allerdings doch noch spannend: Erst der 4:2-Sieg am letzten Spieltag gegen Blau-Weiß Elberfeld bescherte Viersen den endgültigen Klassenerhalt – zwei Matchpunkte entschied der THC dabei im entscheidenden Champions-Tiebreak. „Das war eng. Aber grundsätzlich sind wir zufrieden mit der Saison“, sagt Kleinen.

In der 1. Verbandsliga spielt künftig auch die 1. Damen-Mannschaft des Viersener HTC. Das Team schloss die Spielzeit in der 2. Verbandsliga mit vier Siegen aus vier Spielen als Meister ab. Am letzten Spieltag gab es einen 4:2-Erfolg gegen die zweite Mannschaft des TC Kaiserwerth. Auch zuvor entschieden die Damen souverän ihre Partien mit zwei 5:1- und einem 6:0-Erfolg. „Wir haben schon nach oben geschielt. Die Mannschaft ist sehr ambitioniert und leistungsorientiert“, sagt Trainer Christopher Wirtz. Für ihn war letztendlich die Spielstärke seiner Mannschaft für den ungefährdeten Aufstieg entscheidend. „Die Spielerinnen spielen auch Turniere am Wochenende und trainieren mehr als einmal die Woche, sie suchen bewusst den Wettkampf“, sagt Wirtz weiter.

Wie die Herren des VTHC, feierten auch die Damen des Odenkirchener TC den Klassenerhalt in der 2. Verbandsliga erst am letzten Spieltag. Im eigenen Duell gegen Stadtwald Hilden II musste der Aufsteiger der letzten vor Corona gewerteten Saison mindestens ein Unentschieden einfahren – und das war ein hartes Stück arbeitet: „Ich habe im Einzel und Doppel beide Spiele im Match-Tiebreak verloren“, erzählt die beim OTC an eins gesetzte Mannschaftsführerin Pia Valkyser. Glücklicherweise gewannen Luisa Wingerath und Sophie Stattrop nicht nur ihre Einzel, sondern auch gemeinsam das Doppel gegen die Hildenerinnen. Das sicherte den Odenkirchener Damen das benötigte 3:3-Unentschieden.