So hat sich Tim Sandkaulen im ersten Jahr als Tennisprofi geschlagen Von Beruf Punktesammler

Insgesamt vier Turniersiege im Doppel gelangen ihm 2022 auf der ITF-Tour, neben Heraklion ebenfalls in Kassel, Meerbusch und im tschechischen Most. Dazu kam er viel herum, spielte Turniere unter anderem in Tunesien, Kroatien, Bosnien und im Spätsommer in den USA, wo er zwischen 2016 und 2019 eine Tennisförderung an Ole Miss University in Oxford erhielt. Die Rückkehr in die USA lief sportlich allerdings ernüchternd. Bei einem Turnier schied er früh aus, ein anderes musste er wegen einer Corona-Infektion abhaken, und in Charleston führte ein Hurrikan zu einer Evakuierung und letztendlich zum Abbruch des Turniers.