Handball-Oberliga Geistenbeck chancenlos gegen Ligaprimus

Einsatzbereitschaft und Moral kann Geistenbeck jedoch keineswegs abgesprochen werden. „Haan erzielte bis vor dem Spiel im Durchschnitt 34 Tore, zumindest haben wir es geschafft, weniger zu kassieren. Auch wenn wir es immer wieder versucht haben, am Ende hatten wir dann doch nichts zu bestellen. Haan hat einfach ein Top-Team. Uns ist es heute ergangen, wie vielen anderen Mannschaften zuvor auch. Wir wollten hier ohne Druck aufspielen, was wir dann auch in die Tat umgesetzt haben. Heute fehlten uns schlicht und ergreifend die Möglichkeiten“, sagt Laßeur.