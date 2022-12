Remis gegen Aufstiegsfavorit ASV Süchteln hält auch im Verbandsliga-Topspiel mit

Ein wichtiger, wenn auch knapper 30:29-(17:16)-Erfolg gelang der Turnerschaft Lürrip am Wochenende gegen den TV Borken, einem Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt. Damit kann Lürrip nun bereits elf Punkte auf der Habenseite verbuchen, genau so viele wie in der gesamten vergangenen Saison. Lürrip hatte die Anfangsphase für sich, agierte aggressiv, aber nicht unfair in der Deckung und bot in der Offensive eine starke Vorstellung. In dieser Phase erspielte sich die TSL einen Fünf-Tore-Vorsprung.