Letztes Squash-Weltranglistenturnier in Rheydt Ein Ende mit gutem Gefühl

Das Ausbleiben des Heimsieges schmälerte jedoch nicht Schmitz positives Fazit der beiden Turniertage am Samstag und Sonntag. „Wir haben Sport auf Topniveau gesehen. Von den acht Spielen endeten vier erst im fünften Satz. Das hat es für die Zuschauer sehr attraktiv gemacht“, sagt Schmitz. Ende Januar 2023 verlässt er als Pächter und Betreiber die Squash-Anlage elan-Vital an der Wickrather Straße in Rheydt. In erster Linie, da sich die Anlage wirtschaftlich nicht mehr rechnete. Am 1. Februar beginnt ein neues Kapitel für ihn, an der Keplerstraße in Rheydt, dann als reines Gesundheitsstudio elan Vital. Ohne Squash.