Sportlicher Leiter tritt zurück Daniel Saleh gibt Amt in Waldniel auf

Der SC Waldniel muss zukünftig ohne seinen Sportlichen Leiter Daniel Saleh auskommen. Saleh legte in der vergangenen Woche nach einem Gespräch mit dem Vorsitzenden Christian Reiners sein Amt nieder. Sein Entschluss habe keine sportlichen Gründe, erläutert Saleh: „Es ist immer blöd, wenn man den Aufgaben zeitlich nicht gerecht werden kann. Es macht zeitlich aber keinen Sinn mehr. So macht es keinen Spaß und bedeutet immer Stress. Wenn man so ein Amt ausübt, muss es immer Spaß machen und man muss dieser Aufgabe gerecht werden. Das sind für mich zwei Dinge, die mir wichtig sind.“