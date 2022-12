Borussia Mönchengladbach in der Oberliga Mit Kantersieg in die Winterpause

Beim Schlusslicht TV Angermund ließ Borussia Mönchengladbach nichts anbrennen und demontierte den potenziellen Absteiger mit 36:23 (14:9). Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt, denn die Gäste waren von der ersten Sekunde an haushoch überlegen. Die Deckung stand kompakt, Johannes Lyrmann bot in der ersten Halbzeit eine tadellose Leistung, wie auch Matthias Hoffmann im zweiten Spielabschnitt. Möchte man unbedingt mäkeln, dann nur an der Trefferquote in den ersten 30 Minuten. „Mehr hatte ich auch in der Pause nicht anzusprechen, die Mannschaft aber dringlich darauf hingewiesen, in den Abschlüssen konzentrierter zu agieren“, sagte der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska. Zu Beginn der zweiten Halbzeit zogen die Borussen auf der Anzeigetafel davon. Dabei wurde im Team munter durchgewechselt, um das Tempo möglichst hochhalten zu können. Vorne lief es wie am Schnürchen und erst in der Schlussphase kam die eine oder andere Unachtsamkeit in der Deckung hinzu, die es den Hausherren erlaubte, das Debakel nicht weiter ausufern zu lassen. „Über weite Strecken war das heute eine sehr gelungene Vorstellung von uns“, so Rogawska. „So konnten wir dann etwas für unser Torverhältnis machen.“