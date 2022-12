Handball-Oberliga Unitas Haan feiert mit weißer Weste Weihnachten

DJK Unitas Haan – TV Geistenbeck 32:24 (16:10). Die Rivalität zwischen beiden Oberliga-Mannschaften war von Beginn an unverkennbar. Das lag wohl auch am angespannten Verhältnis zwischen Ronny Lasch und seinem Gegenüber Thomas Laßeur, denn beide Coaches hatten nach dem Duell im Januar diesen Jahres unterschiedliche Ansichten, wie fair die Partie seinerzeit verlaufen war. Deshalb blieb zehn Minuten nach dem Abpfiff das Mikro von Laßeur stumm, als Haans Hallensprecher Peter Huhn zum öffentlichen Trainergespräch ins Foyer der Halle an der Adlerstraße bat. Die Fans konnten zumindest der Analyse von Ronny Lasch lauschen. Für den 39-Jährigen war es das letzte Heimspiel als Unitas-Coach, denn nach der letzten Hinrundenbegegnung am 15. Januar 2023 liegt seine Priorität auf Beruf und Familie. Gleichwohl machte Lasch einen aufgeräumten Eindruck. „Spielerisch war das heute keine Glanztat“, gestand er, betonte jedoch: „Nach den letzten Wochen mit den ganzen Top-Spielen war das zu erwarten. Wir haben unter der Woche ganz bescheiden mit sechs Leuten trainiert, haben es aber dennoch geschafft, einen Sieg mit acht Toren einzufahren.“