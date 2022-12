26:27-Pleite gegen Adler Königshof, Borussia gewinnt souverän TV Lobberich kassiert Rückschlag mit der Schlusssirene

Dabei lief es in der Defensive noch ganz ordentlich, über den Rest allerdings hüllt man in Lobberich wohl lieber den Mantel des Schweigens. Das schnelle Umschaltspiel war im Spiel gegen Königsdorf eine große Schwachstelle, sodass die Bälle häufig noch nicht einmal beim Mitspieler ankamen. Insgesamt 14 technische Fehler leistete sich der TVL alleine in der ersten Halbzeit – eine mehr als deutliche Statistik. Hinzu kam: Auch das Rücklaufverhalten der Hausherren ließ zu wünschen übrig. „Zumindest kann ich mit der Trefferquote von 60 Prozent noch einigermaßen zufrieden sein, obwohl wir auch noch drei Siebenmeter nicht verwandeln konnten.“ Es dauerte bis zur 37. Minute, ehe Benedikt Liedtke die erste Führung der Gastgeber erzielte. Von nun an wogte die Partie hin und her bis in die letzte Minute der Begegnung.