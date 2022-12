Wie sich Rhenania Hinsabeck weiter motviert Zufriedenheit im Niemandsland der Liga

Die Rhenania ist nach der Hinrunde trotzdem in einer recht komfortablen Situation. Das Wichtigste – nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben – ist angesichts einiger Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone zurzeit erfüllt, auf der anderen Seite wird Hinsbeck in diesem Jahr aber auch nicht mehr in den Aufstiegskampf eingreifen. Dass das zu Motivationsproblemen führen könnte, glaubt Vieten aber nicht: „Die Mannschaft sieht, wo sie Punkte liegen gelassen hat und will das in der Rückrunde nachholen – daraus kommt die Motivation. Mich freut es, wenn so etwas aus der Mannschaft kommt.“