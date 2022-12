Seit fünf Spielen ungeschlagen Venlo vollendet den Erfolgsmonat Dezember

Sven Braken in der 24. Minute und Daan Huisman in der 28. Minute hatten in Durchgang eins die beiden besten Möglichkeiten für Venlo – Huisman schoss dabei den Ball nach Vorarbeit von Braken aus spitzem Winkel über das Gehäuse. Im Venloer Tor war Ennio van der Gouw während der gesamten Partie ein sicherer Rückhalt und hielt die Null fest. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff wehrte er einen Schuss von Charles Andreas Brym ab und verhinderte damit den Rückstand. Brym profitierte in der Szene davon, das Tristan Dekker zuvor an der Strafraumgrenze zu Boden ging. Damit endete die erste Halbzeit torlos zwischen beiden Mannschaften, in der Venlo mehr vom Spiel hatte.