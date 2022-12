Kolumne Die WM aus Amateursicht Auch Glück spielt eine entscheidende Rolle

Auch wenn das natürlich eine einfache und banale Erkenntnis ist, die sowohl für den Profifußball auf absolutem Topniveau als auch bei uns im Amateurbereich gilt: Das Team mit der höheren Effizienz wird sich meistens durchsetzen. Da stellt sich uns Trainern die Frage, wie man die Effizienz seiner Mannschaft vor dem Tor erhöhen kann? Meiner Meinung nach spielen drei Aspekte eine Rolle. Es geht um Abläufe, Konzentration und Spielglück. Zum einen geben wir unseren Spielern in Nettetal durch gezieltes Training genaue Abläufe mit auf den Weg, die ihnen im Spiel helfen sollen. Dinge wie Zeit- und Gegnerdruck lassen sich im Training zwar nicht zu 100 Prozent nachstellen: Dennoch lohnt es sich, Situation zu simulieren – seien es Angriffe über die Flügel oder durch das Zentrum – damit Spieler eine gewisse Routine in der Offensive entwickeln können. Der zweite Punkt ist die Konzentration. Wenn der volle Fokus, das Tor erzielen zu wollen, nicht da ist, wird der Spieler in diesem Moment auch nicht erfolgreich sein. Neudeutsch wird da auch immer wieder von der Gier auf Tore gesprochen. Zuletzt kommt es auch auf das gewisse Spielglück an, es gibt einfach Situationen, in denen der Zufall entscheidet. Geht der Ball an den Innenpfosten oder einen Zentimeter weiter rechts ins Tor? Ist das Bein des Verteidigers entscheidend dazwischen oder fälscht er, wie bei Frankreich gegen Marokko, unglücklich ab, sodass ein Tor entsteht? Das Spielglück nimmt eine entscheidende Rolle im Fußball ein, das sehen wir immer wieder: Sei es im WM-Halbfinale oder bei unseren letzten Partien mit Union gegen MSV Düsseldorf, Cronenberg und Sonsbeck, in denen eher der Gegner das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite hatte.