Borussias Stürmer Thurams Final-Assist bei Frankreichs Niederlage

Daniel Farke war unentschieden, wer sein Favorit sein sollte im WM-Finale. „Sicher, man gönnt es Messi“, sagte Borussias Trainer. Was gegen Argentinien eher für Frankreich sprach: In Marcus Thuram spielte einer seiner Borussen mit und so galt der „Équipe Tricolore“ die leicht größere Zuneigung Farkes. Es nutzte nichts. Lionel Messis „Albiceleste“ gewann ein großes Finale im Elfmeterschießen.