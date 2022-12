Dreiband-Mannschaft verliert Spitzenspiele BC Xanten hakt Wiederaufstieg in die Erste Liga ab

Obwohl erst die Hälfte der Zweitliga-Saison vorbei ist, kann die Dreiband-Mannschaft des Billardclub den direkten Wiederaufstieg abhaken. In der Gruppe A gingen beide Spitzenspiele gegen den BSV Velbert verloren. Der Tabellenführer baute seinen Vorsprung auf 13 Punkte aus. „Die Meisterschaft ist gelaufen. Wir wollen unseren zweiten Rang verteidigen“, sagte Kapitän Roger Liere. An heimischen Tischen unterlag Xanten dem Favoriten mit 2:6, in Velbert setzte es eine 0:8-Abreibung.