Blick auf die Europameisterschaft 2023 Hockeypark eröffnet zweites Spielfeld mit Olympiaqualität

Das neue Spielfeld soll den Nationalteams während der EM hauptsächlich als Fläche zum Aufwärmen dienen, anschließend wird der Platz in das Leistungszentrum des DHB am Hockeypark integriert, das in den kommenden Jahren in Mönchengladbach entstehen wird. „Das Leistungszentrum eröffnet weitere Zukunftschancen und kann das Image von Mönchengladbach als Hockeystadt stärken. Die Investitionen in den Platz lohnen sich“, so Ulrick Schückhaus von der EWMG-Entwicklungsgesellschaft.