Tischtennisteam in der NRW-Liga TuS Wickrath gelingt Befreiungsschlag zur richtigen Zeit

Was den Abteilungsleiter hingegen erfreut: Wie der Verein die Ausfälle auffängt. Das Schlüsselwort für Radermacher: Zusammenhalt. „Wir haben es unter den Umständen gut gemacht. Und das funktioniert nur, weil wir zwischen den einzelnen Mannschaften im Verein einen riesen Zusammenhalt haben. Mal spielt der, dann der, und es funktioniert“, sagt er. Bedeutet: Gerade aus der zweiten Mannschaft halfen immer wieder Spieler im ersten Team aus – und auch andersherum. „Ansonsten wäre die zweite Mannschaft nicht in der Landesliga zu halten“, sagt Radermacher. Jeder springt da ein, wo er gebraucht wird – so das Credo in Wickrath.