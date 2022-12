1. PBC Neuwerk schlägt den BC Siegtal Shootout-Sieg gegen den Spitzenreiter der 2. Bundesliga

So musste aus Neuwerker Sicht bereits zum vierten Mal in dieser Saison der Sieger per Shootout gefunden werden. Und ebenfalls zum vierten Mal setzte sich der 1. PBC dort durch und sicherte sich mit dem 4:3 den Extrapunkt gegen Siegtal. Bereits gegen den PBC Jägersburg, BSV Playhouse FFB und Joker Altstadt II hatte es nach den regulären sechs Spielen 3:3 gestanden. In diesem Fall bekommen im Poolbillard beide Teams einen Punkt, spielen den endgültigen Sieger allerdings noch im Shootout aus – der Gewinner erhält einen weiteren Zähler fürs Tableau. Dort liegen die Neuwerker dank ihrer Nervenstärke auf Rang drei, punktgleich mit dem Zweiten Playhouse FFB und vier Zähler hinter Siegtal.