Fußball-Kreisliga A Trainer Wranik verlängert bei Concordia Rheinberg

„Mir steht ein gutes Team zur Verfügung. Das Drumherum passt. Klasse finde ich, dass uns auch auswärts so viele Zuschauer unterstützen“, sagt der 41-Jährige. Dennis Tenge ergänzt: „Manni kommt sehr gut bei der Mannschaft an. Sportlich sind wir im Soll. Ziel am Saisonende ist weiterhin ein Platz in den Top fünf.“ Auch Wraniks Co-Trainer Ingo Feß und Marco Hagl führen ihre Jobs über die laufende Saison hinaus fort.