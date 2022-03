Radsportler Jürgen Greuling : Mit 80 Jahren voller Elan fürs Rad

Radsport Jürgen Greuling wechselte erst vor paar Jahren in den Radsport – und hat große Ziele: Den Ultra-Marathon in Gelsenkirchen-Buer, bei dem 333 Kilometer zu absolvieren sind.

Rund 540 Fahrer nahmen am Wochenende an der Frühjahrs-Radtour des RSC Schwalmtal in Waldniel teil – davon waren alleine 331 sogenannte „Trimmfahrer“ dabei, die keinem Verein angehören. Unter den Vereinen war der RV Möwe Lürrip mit 17 Teilnehmern am stärksten vertreten, gefolgt von Schwalbe Eilendorf und dem Verein Grenzfahrer mit jeweils 13 Teilnehmern. Bei den „Möwen“ unter anderem dabei: der 80-jährige Jürgen Greuling. „Wir haben die 70-Kilometer-Tour in Waldniel absolviert, sind dann insgesamt aber 110 Kilometer gefahren – inklusive der Rückfahrt nach Lürrip“, sagt Greuling. Seit neun Jahren fährt der ehemalige Marathonläufer nun Rad. „Mein Nachbar hat mich dafür begeistern können“, erzählt der Mönchengladbacher. Im vergangenen Jahr fuhr er 32.000 Kilometer mit dem Rad. „Dazu zählten auch die Trainingskilometer“, sagt Greuling, der 2021 in der Einzelwertung des Radsportbezirks Mönchengladbach auf Platz zwei landete, in der Vergangenheit diese Wertung aber auch schon gewann. Sein Höhepunkt im vergangenen Jahr war das Bundesradsporttreffen in Siegburg, bei dem er im bergischen Land eine Strecke aus 217 Kilometern und 3000 Höhenmetern bei Regen und eisiger Kälte absolvierte.