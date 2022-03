SC Kapellen-Erft trifft mit dem Schlusspfiff : Viersen kassiert Last-Minute-Schock im Topspiel

Braninmir Galic (M.) hatte den 1. FC Viersen im Duell mit dem SC Kapellen-Erft in Führung gebracht. Sein Tor reichte allerdings nicht für Punkte. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Landesliga Der 1. FC Viersen kassiert erst mit dem Schlusspfiff das 2:3 gegen den SC Kapellen-Erft. Damit rutscht der Landesligist in der Tabelle auf den dritten Tabellenplatz.

Der 1. FC Viersen muss sich in der Landesliga im Spitzenspiel gegen den SC Kapellen-Erft mit 2:3 (1:0) geschlagen geben und rutscht dadurch in der Tabelle auf Platz drei ab. Ein Treffer in der Nachspielzeit besiegelte die sechste Saisonniederlage der Elf von Trainer Kemal Kuc.

Das Spiel hatte durchaus gut angefangen für die Viersener. Nachdem Gästespieler Thomas Lavia im Strafraum Harun Ünlü von den Beinen geholt hatte, zeigte der Unparteiische Moritz Weber sofort auf den Elfmeterpunkt. Dort blieb Toptorjäger Braninmir Galic (18.) eiskalt und traf zur 1:0-Führung der Viersener. An diesem Führungstreffer konnte sich die Elf vom Hohen Busch allerdings nur gut 30 Minuten erfreuen.

Nach der Pause kippte das Spiel binnen weniger Minuten in die andere Richtung. Zuerst war es der Kapellener Kapitän Robert Wilschrey (50.), der zum 1:1 ausgleichen konnte. Anschließend brachte Simon Sasse (53.) die Mannen von Trainer Björn Feldberg mit 2:1 in Front. Für Gästetrainer Feldberg war es übrigens eine Rückkehr an alter Wirkungsstätte, da er einst selber das Trikot des FCV überstreifte. Die Hoffnungen auf einen Punktgewinn schwanden, als der eingewechselte Miguel Bügker (71.) sich an der Außenlinie nach wiederholten Foulspiel innerhalb weniger Spielminuten eine Gelb-Rote Karte einfing. Trotz Unterzahl gelang es der Kuc-Elf aber doch noch einmal ins Spiel zurückzukommen. In der Schlussphase der Partie setzte sich auf der rechten Seite Maurice Heylen durch, der anschließend eine Flanke gezielt in den Sechzehner bringen konnte. Dort fasste sich der erst 19-jährige David Abugo (80.) ein Herz und brachte den Ball sicher zum zwischenzeitlichen 2:2 unter. Abugo rückte erst im vergangenen Sommer aus der A-Jugend in den Kader der Landesliga-Mannschaft hoch. Für ihn war es im zweiten Spiel sein erster Treffer.

Als Schiedsrichter Weber dann schon auf seine Uhr guckte, fiel das dritte Tor der Gäste. Völlig freistehend köpfte Sasse (90.+1) den Ball zum 2:3-Endstand ins Gehäuse von Elvedin Kaltak. Wenige Sekunden später ertönte dann auch der Schlusspfiff.