Teams aus Erkelenz und Neuwerk : Kunstrad-Nachwuchs will zur Deutschen Meisterschaft

Die Hovener Carolin Jansen, Eva Jansen, Lina van der Beek, Isabella Sausen, Lilly Heinrichs und Julia Dohmen bei ihrer Darbietung. Foto: Nipko

Kunstrad Zum 100-jährigen Vereinsbestehen richtete der RV Viktoria Erkelenz-Hoven die Kunstrad-Landesmeisterschaft für Junioren aus. Nach zwei Jahren ohne Wettkämpfe will sich der Nachwuchs der Region nun bei den Deutschen Meisterschaften beweisen.

Es ist ein besonderes Jahr für Carolin Jansen: Die 17-Jährige ist Teil der Vierer-Kunstradmannschaft des RV Viktoria Erkelenz-Hoven. Zwei Jahre fanden pandemiebedingt keine Wettbewerbe statt, nun befindet sie sich gemeinsam mit ihren Mannschaftskolleginnen Lina van der Beek, Isabella Sausen und Lilly Heinrichs bereits im letzten Jahr der Juniorenklasse. Bevor der Viktoria-Nachwuchs ab der kommenden Saison altersbedingt in der Eliteklasse antreten muss, hat das Team noch ein großes Ziel: „Wir wollen uns in unserem letzten Juniorenjahr auf jeden Fall für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren“, sagt Carolin Jansen.

Andrea Maraite, Vorsitzende RV Viktoria Erkelenz-Hoven, und Stephan Muckel, Bürgermeister in Erkelenz. Foto: Nipko

Die erste Hürde hat das Team auf der NRW-Landesmeisterschaft am vergangenen Wochenende genommen. In der heimischen Karl-Fischer-Halle sicherten sich die vier Kunstradfahrerinnen mit 128,79 Punkten souverän die Qualifikation für den Vorentscheid zur Deutschen Meisterschaft, der am 2. April in Aach am Bodensee stattfindet. „Bei zwei Übungen haben wir ein wenig Abzug bekommen, insgesamt sind wir mit der Leistung aber zufrieden und hoffen, dass es dann auch für die DM reichen wird“, so Jansen weiter. Seit fast neun Jahren bilden die vier Fahrerinnen das Kunstradteam in Erkelenz. „Das ist unser großer Vorteil: Die Abstimmung ist super, wir können uns aufeinander verlassen, weil wir schon so lange zusammen fahren.“

INFO Sportlicher Höhepunkt im Jubiläumsjahr Jubiläum Der RV Viktoria Erkelenz-Hoven wurde 1921 gegründet, hat die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen aber coronabedingt auf 2022 verlegt. Highlight Die Ausrichtung der NRW-Landesmeisterschaft in der Juniorenklasse war der sportliche Höhepunkt für das Jubiläum. Schirmherr der Veranstaltung war Stephan Muckel, Bürgermeister der Stadt Erkelenz.

Erstmalig ging das Vierer-Team der Viktoria in diesem Jahr auch in der Sechser-Kunstraddisziplin an den Start. Mit zwei jüngeren Fahrerinnen, die das eingeschworene Quartett ergänzten, konnte der Erkelenzer Nachwuchs auch dort die Qualifikation für den DM-Vorentscheid feiern. Zum NRW-Titel reichte es in dieser Klasse aber nicht. Den sicherte sich das Sechser-Team vom RV Adler Neuwerk. „Schon bei den Bezirksmeisterschaften lagen wir hinter den Neuwerken. Da wussten wir, dass es schwer wird, die zu schlagen“, gibt Jansen zu.

Die Siegerehrung bei der Kunstrad Landesmeisterschaft. Foto: RV Hoven

Für die Neuwerker kam noch ein weiterer Titel hinzu. In der offenen Juniorenklasse lieferten sich beide Vierer-Kunstradteams ein internes Vereinsduell, das Levi Strunze, Lena van Overbrüggen, Jim Brinkmann und Johanna Gabler für sich entscheiden konnten. Auch der Nachwuchs vom RV Adler Neuwerk erlebt nach der langen Zeit ohne Wettbewerbe ein besonderes Jahr. 2019 waren die Vierer-Teams bei den Deutschen Meisterschaften der jüngeren Schülerklasse überraschend auf den Plätzen vier und fünf gelandet. „Danach wollten wir bei den Schülern so richtig angreifen“, sagt Jacqueline Bourgeois, Jugendwartin beim RV Adler Neuwerk.

Doch auch hier machte die Pandemie den aufstrebenden Teams einen Strich durch die Rechnung, sodass sie nun bei den Junioren in der höheren Altersklasse starten müssen. „Das ist natürlich super schade, aber ich glaube, dass beide Vierer-Mannschaften auch in der Juniorenklasse schon was erreichen können“, so Bourgeois weiter. Die Qualifikation für das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft haben beide Teams auf der Landesmeisterschaft in Erkelenz zumindest schon mal eingefahren. Knapp über 70 Punkte waren nötig, um sich für den Vorentscheid zur DM am 2. April zu qualifizieren. Das Siegerteam erzielte mit dem Auftritt 93,84 Punkte, die unterlegene Neuwerker Mannschaft bekam vom Kampfgericht immerhin noch 83,58 Zähler.