Nachholspiel in Lippstadt : Am Ende verpasst Beeck den Sieg

Fussball-Regionalliga Am Mittwoch gastierte der FC Wegberg-Beeck zum Nachholspiel beim SV Lippstadt und kehrte mit einem verdienten Punkt zurück. Beim Elften der Regionalliga wäre vor allem in der zweiten Halbzeit sogar mehr drin gewesen. Dennoch waren die Beecker nach dem Spiel zufrieden.

Das ganz zarte Pflänzchen Hoffnung gedeiht beim FC Wegberg-Beeck weiter: Am Mittwochabend holten die Kleeblätter beim SV Lippstadt im Nachholspiel ein vollauf verdientes 0:0, blieben damit nach dem 1:0 gegen Wiedenbrück zudem zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig. Beeck, das hinten freilich gar nichts mehr zuließ und kämpferisch vollauf überzeugte, wurde jedoch zunehmend mutiger – und verpasste am Ende den Sieg. Zunächst scheiterte Benteke an Lippstadts Torwart Christopher Balkenhoff (70.), dann verzog Fehr bei Beecks größter Chance mit seinem schwächeren rechten Fuß, nachdem er sich selbst diese sehr gute Schussposition erarbeitet hatte (79.). Zufrieden mit dem Punkt zeigte sich Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen: „Klar hätten wir gerne gewonnen, aber die Jungs haben das geliefert, was wir eingefordert hatten: Sie haben sich alle in jeden Zweikampf geworfen und richtig gefightet. Und Fußball gespielt haben sie dann auch noch.“