Volleyball beim VCE Geldern : Nachwuchs der Eintracht möchte zur Westdeutschen Meisterschaft

Der VCE-Nachwuchs hat in eigener Halle Aufschlag. Foto: imago sportfotodienst

Geldern Die U-14-Juniorinnen des Klubs wollen den Heimvorteil nutzen. Sie können sich am Samstag in eigener Halle für das Finalturnier in Lüdinghausen qualifizieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Himmelberg

Der jüngste Nachwuchs des Volleyball-Clubs Eintracht Geldern hat bislang bereits eine herausragende Saison gespielt. Die U-14-Juniorinnen ließen zunächst in der Jugend-Oberliga, die in dieser Altersklasse noch nicht nach Geschlechtern getrennt ist, der Konkurrenz keine Chance und landeten ohne Spiel- und Satzverlust auf Platz eins. Auf dem Weg dorthin bezwang die Mannschaft unter anderen die Jungen des Rumelner TV. Anschließend demonstrierten die elf- bis 13-jährigen Mädchen, die von der Gelderner Regionalliga-Spielerin Katrin Baumann und vom früheren Regionalliga-Coach Thomas Cöhnen trainiert werden, in der Qualifikationsrunde A zur Westdeutschen Meisterschaft ihr Können.

In Köln zog die Mannschaft gegen Gastgeber FC Junkersdorf Köln, den TV Gladbeck und die DJK Sümmern ihr druckvolles Angriffsspiel auf und gewann jeweils mit 2:0. Damit hatte der VC Eintracht die Teilnahme an der Qualifikationsrunde B zu den Titelkämpfen des Westdeutschen Volleyball-Verbandes schon vor der letzten Partie in der Tasche. Gegen die Sportfreunde Datteln gab es eine 0:2-Niederlage, die sich leicht verschmerzen ließ.

Jetzt möchte der Eintracht-Nachwuchs am kommenden Samstag, 19. März, die erfolgreiche Spielzeit krönen. Um 11 Uhr beginnt in der heimischen Halle an der Pariser Bahn die Qualifikationsrunde B, in der die Gastgeberinnen auf den Nachwuchs von VV Humann Essen, der TG Schwelm und des SC Hennen treffen. Wahrscheinlich reicht in dieser Vierer-Gruppe schon Rang drei, um sich für das Feld der zwölf besten Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen zu qualifizieren, die am Wochenende, 23. und 24. April, in Lüdinghausen um die Westdeutsche Meisterschaft kämpfen.