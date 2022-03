Fußball-Niederrheinliga der Frauen : Trotz der Verletzungsmisere gibt der SV Walbeck noch lange nicht auf

Geldern Aktuell muss Trainer Dieter Blomm sieben Stammspielerinnen ersetzen. Dennoch gelang ein respektables 1:1 gegen die DJK TuSA Düsseldorf.

Dieter Blomm, Trainer des Frauenfußball-Niederrheinligisten SV Walbeck, ist derzeit nicht um seinen Job zu beneiden. Wie ein roter Faden zieht sich das Verletzungspech seiner Spielerinnen durch die laufende Saison. Nahezu folgerichtig schwebt die Mannschaft in akuter Abstiegsgefahr – das rettende Ufer ist bereits acht Punkte entfernt. Dennoch gibt sich das Team noch längst nicht geschlagen. Am Sonntag sendete der SV Walbeck am heimischen Bergsteg mit einem respektablen 1:1 (0:1) gegen den Tabellensiebten TuSA Düsseldorf ein weiteres Lebenszeichen.

Jüngstes Beispiel der Misere ist Torjägerin Lena Jansen, die nach ihrer Babypause vor vier Wochen wieder eingestiegen war, in zwei Meisterschaftsspielen traf, jetzt aber einen Fußbruch erlitten hat und für den Rest der Saison ausfällt. „Meine Mannschaft ist trotz der vielen Ausfälle immer noch in der Lage, in der Niederrheinliga mitzuhalten. Auch wegen ihrer überragenden Moral“, sagte Dieter Blomm.

Zum Spiel: Die Gäste aus Düsseldorf gaben in der ersten Halbzeit den Ton an und hatten mehrere hochkarätige Möglichkeiten. Walbecks Torhüterin Jessica Weber musste lediglich in der 32. Minute hinter sich greifen – mit dem 0:1 zur Pause war die Heimmannschaft noch gut bedient. Nach dem Seitenwechsel hatte der SV Walbeck wesentlich mehr vom Spiel und war jetzt ein gleichwertiger Gegner. In der 54.Minute erzielte Vanessa Finger den Ausgleich. Pech hatte die eingewechselte Adele Capra, deren Schuss in der Schlussphase an der Querlatte landete. Die Unzufriedenheit der Gäste mit dem Resultat wurde in der Nachspielzeit deutlich, als Schiedsrichter Werner Boßmann zwei Düsseldorfer Spielerinnen vom Platz stellte (Gelb-Rot und Rot).