Fußball und die Omikronwelle : Viktoria Goch vor dem nächsten Re-Start

Trainer Daniel Beine muss mit seinem Team nach Corona-Fällen schon den fünften Re-Start planen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Der Bezirksligist will am Dienstag wieder trainieren. Die Gruppe wird nach neun Corona-Fällen im Team überschaubar sein. Derweil stellt sich die Frage, wie die Sportverbände das Thema Corona ab dem 20. März behandeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

Viktoria Goch will nach der Corona-Zwangspause am heutigen Dienstag langsam wieder damit beginnen, sich für die weiteren Aufgaben in der Fußball-Bezirksliga vorzubereiten. Coach Daniel Beine weiß allerdings nicht, mit wie vielen Kickern er bei der Übungseinheit planen kann. „Ich gehe von einer eher kleinen Gruppe aus“, sagt Beine. Neun positive Testergebnisse hatte es bei Spielern und im Trainer-Team der Viktoria in der vergangenen Woche gegeben – das Coronavirus hatte den Bezirksligisten wieder einmal erwischt. Seit Beginn der Pandemie mussten Teile des Teams zum fünften Mal in Quarantäne.

Doch Routine im Umgang mit der Wiedereingliederung von Spielern, die sich infiziert haben, hat Daniel Beine für die Trainingsarbeit noch nicht gewonnen. Es bleibt eine große Unsicherheit, die nicht nur Beine, sondern auch viele Trainerkollegen haben: Wie stark kann ich die Spieler, die in den Übungsbetrieb zurückkehren, belasten? „Darüber mache ich mir schon den ganzen Tag Gedanken“, sagte Beine am Montag.

Dass es ratsam wäre, vielleicht noch ein klein wenig länger mit dem Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb zu warten, ist dem Gocher Coach klar. Allerdings gibt es den terminlichen Zwang, dass die Viktoria nun drei Partien innerhalb von acht Tagen bestreiten muss, da das am vergangenen Sonntag ausgefallene Top-Spiel gegen den SV Budberg wegen der Corona-Fälle abgesetzt worden ist. Die Partie soll jetzt am Mittwoch, 23. März, nachgeholt werden. Und da gilt es, möglichst schnell wieder wenigstens für die nicht infizierten Spieler einen Trainingsbetrieb anzubieten. „Aber ganz klar ist, dass die Corona-Fälle in unserer Mannschaft unsere sportliche Situation beeinträchtigen“, sagte Beine.

Einfluss auf den Spielplan in der Kreisliga A Kleve/Geldern könnte der erneute Anstieg der Inzidenzwerte wegen der Omikronwelle haben. Eigentlich sollten die Teams am Sonntag, 27. März, in die Auf- und Abstiegsrunden starten. Ob der Termin gehalten werden kann, ist nach den jüngsten Spielausfällen wegen Corona fraglich. Denn die SG Kessel/Ho-Ha und der TuS Kranenburg, die in der Gruppe eins noch die Chance haben, sich für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren, müssen nach Ablauf der Runde jetzt noch zwei Nachholspiele bestreiten. Das direkte Duell der beiden Teams war für den morgigen Mittwoch geplant. Daraus wird wegen Corona nichts. „Wir hoffen jetzt, dass wir am kommenden Sonntag wieder spielen können“, sagte Gilbert Wehmen, Sportlicher Leiter der SG Kessel/Ho-Ha, bei der am Montag noch fünf Spieler mit positivem Testergebnis in Quarantäne waren.

Derweil steht über allem die Frage, wie denn im Fußball-Verband Niederrhein (FVN) und anderen Sportverbänden mit dem Thema Pandemie umgegangen wird, wenn die angekündigten Lockerungen der Corona-Maßnahmen ab dem 20. März greifen. So soll es im FVN Überlegungen geben, dass Corona-Fälle in einer Mannschaft dann nicht mehr automatisch dazu führen, dass Spiele verlegt oder sogar abgesetzt werden können.

Eine derartige Entscheidung würde für Björn Mende, Vorsitzender der SGE Bedburg-Hau, die zuletzt erst nach sechs positiven Corona-Tests im Landesliga-Team eine Woche aussetzen musste, „angesichts steigender Inzidenzwerte“ nicht in die Zeit passen. „Wichtig wäre es aber, dass die Vereine, wie immer die Entscheidung ausfallen sollte, jetzt so schnell wie möglich informiert werden, damit sie wissen, was ab dem kommenden Sonntag auf sie zukommen wird“, so Mende.