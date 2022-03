Fussball-Bezirksliga : Spitzenreiter feiert Derbysieg

Fussball-Bezirksliga Es läuft weiterhin sehr gut für den SV Helpenstein. Im ersten Auswärtsspiel des Jahres gewann der Bezirksliga-Tabellenführer souverän mit 4:0 gegen Lokalrivale TuS Rheinland Dremmen.

So war es dann in der Tat. Die ersatzgeschwächten „Rheinländer“ konnten dem Tempo des SV Helpenstein nicht folgen, gerieten von Beginn an unter Druck. So schon in der zweiten Minute, als Toptorjäger Christian Körfer TuS-Keeper André Sieberichs mit einem Kopfball prüfte, der den Ball aber zu einer der zahlreichen Eckbälle über die Querlatte lenken konnte. In der siebten Minute stürmte SV-Kapitän Dominik Hahn unaufhaltsam über die rechte Seite nach vorn, brachte den Ball von der Grundlinie nach innen, aber Bruder Julian verpasste ganz knapp. In der 24. Minute war dann das überfällige 1:0 für Helpenstein gelungen. Julian Hahn schlug von der linken Seite einen Eckball in Dremmens Torraum, der wurde auf den langen Pfosten verlängert, wo der aufgerückte Abwehrchef Max Wessel keine Mühe hatte, den Ball über die Linie zu drücken. Dem 2:0 in der 35. Minute ging ein tolles Zuspiel in die Tiefe von Dominik Hahn voraus, das den im richtigen Moment startenden Max Leon Gerighausen erreichte. Gerighausen war einen Tick schneller am Ball, als der herauseilende Keeper Eiberichs, umspielte diesen, und schob den Ball dann ins leere Tor.