Fussball-Kreisliga : Millich lässt überraschend Federn

Der Millicher Kapitän Kevin Rapp (r.) flankt von Seitenlinie. Foto: Nipko Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Die Roländer kommen zu Hause nicht über ein 2:2 gegen SVG Birgden/Langbroich/Schierwaldenrath hinaus und müssen im Aufstiegskampf der Kreisliga abreißen lassen. Trainer Nils Brandt findet deutliche Worte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Im Dreikampf um die Tabellenspitze mit dem SC 09 Erkelenz und Ay-Yildizspor Hückelhoven, musste der SV Roland Millich einen kleinen Rückschlag einstecken, denn gegen den fast sicheren Absteiger SVG Birgden/Langbroich/Schierwaldenrath reichte es am Sonntag im Heimspiel lediglich zu einem 2:2.

Die Gäste waren mit insgesamt bereits 13 Saisonniederlagen ins Gronewaldstadion gekommen und verbuchten auch zuletzt eine Niederlagen-Serie. Diese endete nun ziemlich unerwartet. Und es war nicht so, dass die SVG sich den Punkt mit viel Glück ermauert hätte, vielmehr gelang es den Millichern in keiner Phase der Begegnung, die optische Feldüberlegenheit in gute Möglichkeiten umzusetzen. An dem Resultat und der Leistung seiner Mannschaft wollte Millichs Trainer Nils Brandt nach der Partie auch nichts beschönigen: „Das war eine schlechte Leistung heute von uns. Der Gegner hat alles, was er hatte, in den Ring geworfen, und wir haben heute keine adäquaten Mittel gefunden. Von daher geht auch ein Lob an Birgden, die haben richtig gut gekämpft.“

Dabei lief zunächst eigentlich alles nach Plan im Willi-Waldhausen-Stadion. Nach einem schönen Angriff markierte Nico Nießen schon in der zweiten Spielminute das 1:0 für Millich. Was folgte, war die beste (Kurz-)Phase der Roländer, doch die Angriffe endeten zumeist am gegnerischen Strafraum. Und plötzlich stand es dann 1:1. Björn Hinz hatte einfach mal aus gut 30 Metern abgezogen, und der Ball zappelte tatsächlich im Netz (8.). In der Analyse meinte Nils Brandt: „Dieser völlig unerwartete Ausgleich hat uns irgendwie einen Knacks gegeben.“

Die nun folgenden Bemühungen der Gastgeber boten höchstens Mittelklasse, während die Gäste ihre Chance in Kontern suchten. Und genau so ein Konter führte sogar zum 2:1 für die Fusionierten, denn Lukas Herrmann schloss einen Angriff erfolgreich ab (33.). In der Halbzeitpause wechselte Brandt gleich drei neue Akteure ein, und wollte der Partie nochmals neue Impulse geben. Aber das Bild änderte sich nicht. Millich versuchte zwar alles, doch blieben die Versuche auch weiterhin zu ungefährlich. Trotzdem wurden die Platzherren noch teilbelohnt. Bei einer unübersichtlichen Situation im Birgdener Strafraum wurde Kilian Schmitz gefoult und es gab Strafstoß für Millich. Diese Chance ließ sich Jan Schaper nicht nehmen, und verwandelte den Elfer zum 2:2 (78.).