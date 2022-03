Verdiente Niederlage bei U21 des 1. FC Köln : Beeck erst forsch, dann aber chancenlos

Gerade mal zehn Minuten stand Beecks Aaron Allwicher im Kölner Franz-Kremer-Stadion auf dem Platz, da bereitete er das Ehrentor von Shpend Hasani zum 1:4-Endstand vor. Fot o: Schnieders Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball-Regionalliga Nach einer guten Anfangsviertelstunde hat der FC Wegberg-Beeck bei der U 21 vom 1. FC Köln nicht mehr viel zu bestellen, verliert 1:4. Am Ende verschießt die U 21 noch einen Foulelfmeter. Auf Beeck wartet nun die Woche der Wahrheit.

Wie gut auch schon eine kleine Erfolgsserie tun, wie sehr diese das Selbstvertrauen stärken kann, stellte Beeck nach dem 1:0 gegen Wiedenbrück und dem 0:0 in Lippstadt im Kölner Franz-Kremer-Stadion in der Anfangsphase unter Beweis: Da spielte der Gast beim Tabellensechsten, Kölns seit zuvor zwölf Spielen ungeschlagener U 21, richtig munter mit, war häufig am und im kölschen Strafraum zu finden.

Bereits nach 40 Sekunden musste Kölns Keeper Jonas Urbig vor Marc Kleefisch retten (Kleefisch: „Da fehlte mir ein Zentimeter im Schuhwerk“), und bis zur siebten Minute hatten Sebastian Wilms und Justin Hoffmanns zwei Torschüsse abgegeben. Und hätte dann Jan Bach nach einem klasse vorgetragenen Angriff ein wenig mehr Zielstrebigkeit und Entschlossenheit an den Tag gelegt, wäre Beecks Führung fällig gewesen, die zu diesem Zeitpunkt auch verdient gewesen wäre (15.).

INFO Hasanis Ehrentor war sein vierter Saisontreffer Beeck: Zabel – Passage, Hühne, Redjeb (46. Fehr), Meurer – Wilms, Kühnel – Hoffmanns (81. Allwicher), Kleefisch (60. Benteke), Bach (68. Fischer) – Hasani Tore: 1:0 Ostrak (27.), 2:0 Wydra (45.+1), 3:0 Obuz (60.), 4:0 Ksiouar (77.), 4:1 Hasani (84.) Schiedsrichter: Patrick Holz (Münster) Zuschauer: 250

Danach aber übernahmen ihrerseits die Geißböcke, wohl zunächst ein wenig überrascht von Beecks Offensivdrang, das Kommando, drängten mächtig aufs Führungstor. Eine tückische Direktabnahme Mert Kuyucus parierte Keeper Stefan Zabel (20.), hatte dann Glück bei einem Lattenkopfball Hendrik Mittelstädts (24.). Drei Minuten später war es aber passiert: Kölns tschechischer U 21-Nationalspieler Thomas Ostrak traf mit einem trockenen Flachschuss aus gut 20 Metern, nachdem Beecks Kapitän Maurice Passage, der ohnehin nicht seinen besten Tag erwischt hatte, den Ball verloren hatte (27.).

Köln ließ danach nicht nach, machte weiter mächtig Druck. Angriff auf Angriff der flüssig kombinierenden Geißböcke rollte aufs Beecker Gehäuse zu, bis zur Pause schwoll das Eckballverhältnis auf 10:0 an. „Die haben sich da richtig in den Fluss gespielt – mit einer überragenden Raumaufteilung. Köln ist in dieser Liga spielerisch klar die stärkste U-Mannschaft“, urteilte Beecks Achter Meik Kühnel. Einen weiteren Mittelstädt-Kopfball entschärfte Zabel großartig (31.). Erneut geschlagen war er aber Sekunden vor dem Pausenpfiff: Philipp Wydra zirkelte einen Freistoß aus 23 Metern genau in den Winkel. „Der vorausgegangene Ballverlust und auch das Foul waren aber höchst überflüssig“, ärgerte sich ­Beecks Coach Mark Zeh.

Der brachte für die zweite Halbzeit Kreativmann Jeff-Denis Fehr, stellte dafür um: Wilms ging für den ausgewechselten Mohamed Redjeb zurück ins Abwehrzentrum, Jan Bach rückte auf die Acht, Fehr übernahm seine gewohnte linke Offensivseite. Wie schon in der ersten Halbzeit erwischte Beeck gegen bei weitem nicht mehr so druckvolle Kölner wieder einen guten Start. Kleefisch scheiterte aus freilich spitzem Winkel erneut an Urbig (54.).

Mitten in diese Angriffsbemühungen platzte dann aber Kölns drittes Tor: Marvin Obuz nutzte freistehend Kölns erste Chance nach dem Seitenwechsel zum 3:0 (60.). Womit endgültig die Sieger- und Verliererrolle zugewiesen war. Nach einem Freistoß erhöhte der eingewechselte Bilal-Badr Ksiouar auf 4:0 (77.), ehe Beeck der verdiente Ehrentreffer glückte: Fehr setzte den eingewechselten Aaron Allwicher auf der rechten Seite in Szene, dessen wuchtige Hereingabe nutzte Shpend Hasani, nachdem Urbig den Ball hatte abprallen lassen (84.). Zwei Minuten später schoss Mittelstädt einen von Wilms an Oliver Issa Schmitt verursachten Foulelfmeter am Tor vorbei.