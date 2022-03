Kreisligist VfJ Ratheim : Den Abstand auf Abstiegsränge ausgebaut

Fussball-Kreisliga Der VfJ Ratheim holt einen Punkt bei Sparta Gerderath und liegt nun acht Punkte vor der bedrohten Zone. Am Wochenende geht es zum nächsten Sechs-Punkte-Spiel für die Elf von Sven Ingendorn.

Am Sonntag, Anpfiff 15 Uhr, wartet für Ratheim wiederum ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“, denn dann geht es zum Nachbarschaftsduell zum FC Randerath/Porselen. Beide haben 28 Punkte auf dem Konto, und für jeden wäre ein Sieg ein weiterer wichtiger Schritt in Sachen Klassenerhalt. Auch der FC Ra/Po holte unter der Woche in einer Nachholbegegnung bei Germania Hilfarth einen Punkt, denn an der Callstraße trennten sich beide Kontrahenten 2:2. Nach vier Minuten brachte Janis Schmitt die Gäste bereits in Führung. Anschließend aber machte die Germania tüchtig Druck und Davut Kandemir belohnte seine Farben schließlich mit dem Treffer zum 1:1 (32.). Als schon die Endphase der Partie lief, schien sich Germania Hilfarth doch noch den Dreier zu holen, denn Khaled Ali Khan hatte zum 2:1 getroffen (88.). In der hektischen Schlussphase gelang aber wieder einmal Spielertrainer Sven Regn noch der Ausgleich für Randerath/Porselen. Damit sind der Germania zwei wichtige Punkte im Kampf um die Klasse verloren gegangen. Ob nun Ratheim oder Randerath das jeweilige Unentschieden unter der Woche besser weggesteckt hat, wird sich am Sonntag zeigen.