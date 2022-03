Junioren-Fußball : Trainer-Rochade bei Bayers U17 und U19

Leverkusens U19-Trainer Sven Hübscher (r.) hat neben Slawomir Czarniecki (l.) einen neuen Co-Trainer: Thomas Zdebel. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die abstiegsbedrohte U17 von Bayer Leverkusen wird ab sofort von Markus Daun trainiert, der bisherige Coach Thomas Zdebel assistiert Sven Hübscher bei der U19.

Im ersten Test der Länderspielpause unterlag die U19 von Bayer Leverkusen dem Oberligisten Sportfreunde Baumberg mit 1:4. Weitere Partien sind in den kommenden Wochen geplant. Zudem reagierte der Werksklub auf die bisher enttäuschenden Leistungen der B-Junioren. Der bisherige Co-Trainer Markus Daun übernimmt die U17 und soll diese vor dem Abstieg in die Mittelrheinliga bewahren.

Gegen Baumberg musste U19-Coach Sven Hübscher auf zahlreiche Akteure verzichten, die mit ihren Nationalmannschaften auf Reisen sind. Mit nur dreizehn Spielern im Kader tat sich der Nachwuchs schwer und verlor mit 1:4. Am kommenden Samstag (13 Uhr) testen die Talente gegen den 1. FC Düren, die in der A-Junioren Mittelrheinliga spielen. In der darauf folgenden Woche empfängt Hübschers Elf die U21 von Standard Lüttich (Freitag, 25. März, 17 Uhr), ehe in der Liga das Spiel gegen Preußen Münster ansteht (Sonntag, 3. April).

Für die U17 verläuft die Spielzeit derweil überhaupt nicht nach Plan. Nach 13 Partien belegen die Bayer-Junioren Rang 14 – und damit einen direkten Abstiegsplatz. Nur zehn Tore stellen zudem die drittschwächste Offensive der Liga dar. Bei nur noch drei anstehenden Spielen gab es nun einen Wechsel auf der Trainerbank. Daun, der zuletzt Co-Trainer der U19 war, übernimmt das Team in der B-Junioren-Bundesliga West. Im Gegenzug wechselt der bisherige U17-Coach Thomas Zdebel als neuer Assistent in das Team von Hübscher.

Daun ist seit Juli 2020 unterm Bayer-Kreuz tätig. Er wird bei der Mission Klassenerhalt von Sergi Runge unterstützt. Der 28-jährige sammelte während seines Studiums der Sportwissenschaften in Barcelona erste Erfahrungen als Nachwuchstrainer, unter anderem beim spanischen Drittligisten Unió Esportiva Cornellà. Nach dem Studium zog es Runge zu einem der Top-Klubs in Costa Rica. Bei Liga Deportiva Alajuelense fungierte der Übungsleiter als Co-Trainer der Seniorenmannschaften und als Chefcoach der U17. Nach einem Jahr kehrte er nach Barcelona zurück und war dort zuletzt für die U16 verantwortlich. Als zweiter Assistent rückt zudem Erdal Celik von der Leverkusener U13 in das Trainerteam der U17 auf.