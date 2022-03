FC Wegberg-Beeck : Kellerduell gegen den Wesensverwandten

Ein Trainer, der trotz des sportlichen Misserfolgs fest im Sattel sitzt: Beecks Mark Zeh Foto: Michael Schnieders

Fussball-Regionalliga Der FC Wegberg-Beeck trifft im Nachholspiel am Mittwoch im Waldstadion auf das neue Schlusslicht VfB Homberg. Die Teams sind die beiden einzigen „echten“ Amateurvereine der Liga.

Training erst am Abend, weil die meisten Spieler sowie auch der Trainer berufstätig sind: Das gibt es in der Regionalliga West so richtig nur bei zwei Vereinen: Beeck und Homberg unterscheiden sich darin von allen anderen Klubs – alle anderen setzen entweder auf Vollprofitum oder haben zumindest semiprofessionelle Strukturen. Kein Wunder daher, dass beide auf Abstiegsplätzen stehen. Der VfB ist seit dem vergangenen Wochenende sogar neuer Tabellenletzter.

„Man kann eventuell mal ein Jahr, in dem alles läuft und alles Glück zusammenkommt, diese Klasse halten. Aber um auf Dauer da ernsthaft mitspielen zu können, fehlen uns 500.000 bis 750.000 Euro pro Saison. Leider ist der Erfolg im Fußball doch planbar geworden – in Form von Euros“, hatte Beecks Geschäftsführer Werner Tellers nach dem reichlich ernüchternden 0:2 beim damaligen Schlusslicht KFC Uerdingen konstatiert. Selbiges könnte genauso aber auch Wolfgang Graf sagen, der zuständige Abteilungsleiter in Homberg.

Und noch etwas eint die Kontrahenten, die am Mittwoch im Nachholspiel in Beeck aufeinandertreffen: Beide sind aus dem Schlusssextett die einzigen, die noch nicht den Trainer gewechselt haben – im Gegenteil: Beecks Coach Mark Zeh hat eh noch Vertrag bis 2023 und ist zu keiner Zeit in Frage gestellt worden. Und Hombergs Coach Sunay Acar hat vor kurzem zur allgemeinen Erleichterung im Verein unabhängig von der Liga um ein Jahr verlängert – beim VfB wissen sie eben auch, was sie an ihrem Cheftrainer haben. Hombergs Verantwortliche können die Situation ebenso realistisch einschätzen wie das in ­Beeck der Fall ist.

Für beide gilt am Mittwoch: Ein Sieg ist Pflicht, um die kleine Chance auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten – erst recht für Homberg, das mit 16 Punkten noch einmal fünf Zähler weniger als Beeck hat. Beide stehen zudem vor der Woche der Wahrheit, denn beide haben am Samstag jeweils daheim auch schon das nächste Spiel gegen einen direkten Konkurrenten: Beeck trägt dann das Derby gegen Alemannia Aachen aus, Homberg trifft auf den Bonner SC. Für beide könnte nach dem Wochenende also der zarte Funke Hoffnung zerstoben sein.

Ein filigranes Fußballspiel ist angesichts dieser Voraussetzungen am Mittwoch also nicht zu erwarten – der reichlich lädierte Rasen tut das Seinige noch dazu. Wille und Leidenschaft dürften entscheidend werden – und da hofft Zeh natürlich, dass seine Schützlinge auch darin die Nase vorn haben werden. Als positives Beispiel führte er am Samstag nach dem 1:4 bei der spielstarken U21 des 1. FC Köln Abwehrmann Sebastian Wilms ins Feld: „Der hat sich richtig gewehrt, hat sich nicht mit der Niederlage abgefunden.“

Als eine weitere Alternative steht nun Norman Post zur Verfügung, der wieder ins Training eingestiegen ist. Die langzeitverletzten Denis Schütte und Benyamin Malekzadeh standen in Köln zwar im Kader, kamen aber nicht zum Einsatz. „Die beiden sind auf einem guten Weg, brauchen aber noch Zeit“, sagt Zeh.

Offensivmann Marc Kleefisch, der in Köln Beecks starke Anfangsphase mitgeprägt hatte, bläst zur Attacke: „Wie unser Trainer so gerne sagt: Totgesagte leben länger. Wir wollen auf alle Fälle hoch erhobenen Hauptes die Saison beenden, werden den Kopf nicht hängen lassen, werden es in jedem Spiel aufs Neue versuchen – erst recht nun gegen Homberg. Das wird ein Mentalitätsspiel, ein richtiges Willensspiel.“

Das Hinspiel endete 1:1. Sehr ausgeglichen verliefen auch die Spiele der Vorsaison: In Homberg trennten sich die Kontrahenten 1:1, und in Beeck gewann der FC durch ein ganz spätes Tor Marvin Brauweilers 1:0. Der ist ebenso ein Abwehrmann wie aktuell Hombergs bester Torschütze: Mit fünf Treffern führt Jan Wellers das interne Ranking an.