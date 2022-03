Handball-Bezirksliga : Wegberg revanchiert sich im Derby

Lukas Bertrams trifft zum zwischenzeitlichen 12:9 für den HSV Wegberg. Foto: Nipko

Handball-Bezirksliga Nach der deutlichen Pleite im Hinspiel setzt sich nun der HSV Wegberg im Nachbarschaftsduell gegen den ASV Rurtal-Hückelhoven durch. Der TV Erkelenz erlebt ein Wochenende zum Vergessen.

Der HSV Wegberg hat das Bezirksliga-Derby gegen den ASV Rurtal-Hückelhoven am Sonntagmittag mit 28:26 gewonnen. Dabei hatte der ASV das Hinspiel noch recht deutlich mit 35:26 für sich entschieden. „Gerade im Hinblick auf das Hinspiel, bei dem wir in der zweiten Halbzeit komplett den Faden verloren haben, ist es umso schöner das Rückspiel verdient zu gewinnen“, sagte Wegbergs Trainer Matthias Couson, der coronabedingt nicht vor Ort sein konnte. Vertreten wurde Couson von Dominik Heinen, mit dem sich Couson das Traineramt ohnehin teilt. In der Wegberger Halle kamen die Gäste aus Rurtal zunächst besser in die Partie und gingen nach zehn Minuten mit 7:4 in Führung. In der Auszeit der Wegberger scheinen dann aber die richtigen Impulse gegeben worden zu sein: Aus dem 4:7 wurde schnell ein 10:8. Bis zur Pause erhöhte der HSV sogar noch auf 15:11.

Im zweiten Spielabschnitt lief es für die Wegberger weiterhin nahezu perfekt. Zwischenzeitlich stand eine Zehn-Tore-Führung auf der Anzeigetafel. „Das zeigt, dass für uns immer etwas drin ist – solange wir nicht fahrlässig mit unseren Chancen umgehen. Wenn wir konsequent spielen, sind wir echt konkurrenzfähig“, sagte Couson. Zum Ende der Partie kamen die Gäste noch einmal näher heran, zu mehr als einer knappen Niederlage reichte es aus Sicht des ASV aber nicht.

„Zum Ende hin haben wir vieles liegen gelassen, die Rurtaler sind dann zu stark, um nicht noch einmal ranzukommen. Am Ende kann man froh sein, den Sieg über die Ziellinie gerettet zu haben“, sagte Couson. Bester Torschütze des Spiels war HSV-Akteur Marcel Wilde mit elf Treffern.

Für den HSV steht mit dem Nachholspiel gegen den HSV Rheydt II am Mittwoch eine englische Woche an. Im Hinspiel gab es einen knappen Sieg. „Die Saison ist eine Wundertüte, von daher ist da alles offen“, schätzt Couson die Partie ein. Am Wochenende wartet dann der TV Erkelenz und damit das nächste Lokalderby. Für Couson ist das Ziel klar: „Wir wollen die knappe Derbyniederlage aus dem Hinspiel ausgleichen – so wie gegen Rurtal.“ Der HSV Wegberg schiebt sich mit dem Sieg weiter an das gesicherte Mittelfeld ran. Derzeit steht der HSV mit 9:15-Punkten auf Platz acht, Rurtal liegt auf Platz sechs mit 13:11-Zählern.

Die Männer des TV Erkelenz mussten hingegen am Wochenende zwei deutliche Niederlagen in der Bezirksliga hinnehmen. Am Freitag setzte es im Nachholspiel beim ATV Biesel II eine 22:36-Niederlage, keinen Tag später verlor das Team von Sascha Greifendorf mit 21:34 gegen Welfia Mönchengladbach. Der TVE bleibt mit lediglich zwei Siegen aus 15 Saisonspielen vorletzter der Liga.