Volley-Oberligist hat Klassenerhalt sicher : Volleyballer des VC Ratheim können beruhigt aufspielen

Am Sonntag spielt der VC Ratheim gegen TVA Hürth Volleyball III. Foto: Nipko

Volleyball-Oberliga Da der Klassenerhalt in der Volleyball-Oberliga für den VC Ratheim schon feststeht, will das Team in den nächsten Spielen ein wenig rotieren. Gegen TVA Hürth Volleyball III planen die Ratheimer am Sonntag dennoch drei Punkte ein.

Von Kathrin Boehme

Das Spiel gegen Verberg wurde abgesagt, dann kam Karneval und das vergangene Wochenende war regulär spielfrei – für die Volleyballer des VC Ratheim ist die letzte Begegnung in der Oberliga nun bereits einen ganzen Monat her.