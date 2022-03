Oberligist gastiert beim TSV Meerbusch : SC Union Nettetal findet kaum in den Rhythmus

Drilon Istrefi (l.) wird Union Nettetal am Sonntag fehlen. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Oberliga Wegen der vielen ausgefallenen Partien findet der SC Union Nettetal nur schwer in einen geregelten Trainings- und Spielbetrieb. Am Sonntag wartet mit dem TSV Meerbusch zudem ein echter Kracher in der Oberliga.

Der SC Union Nettetal scheint in diesem Jahr weiterhin vom Pech verfolgt zu sein, wenn es um den wichtigen Spiel- und Trainingsrhythmus geht. Am vergangenen Wochenende wurde nämlich die Heimpartie in der Oberliga gegen den 1. FC Kleve wegen Corona-Fällen bei den Gästen abgesagt und auf Mittwoch, den 23. März verlegt. Zuvor mussten die Nettetaler bereits das Duell gegen den SC Düsseldorf-West an einem Mittwoch austragen. Hier sorgte im Februar das Sturmtief „Zeynep“ für eine Spielverlegung.

Für Nettetals Trainerteam um Andreas Schwan heißt es jedes Mal umdisponieren und vom eigentlichen Plan abweichen. Das ausgefallene Spiel gegen die Landeshauptstädter aus Düsseldorf kompensierte der SCU mit einem „Spielersatztraining“ an einem sonst freien Tag. So ein Training besteht in der Regel aus vielen Spielformen, um die Belastung eines Spiels im Training anzugleichen und zu simulieren. Für das ausgefallene Spiel gegen Kleve entschied sich Schwan nach Rücksprache mit der Mannschaft für eine andere Lösung. So wurde die Einheit am Freitag recht intensiv. Am Sonntag standen dann mit Niklas Götte, Drilon Istrefi, Pascal Schellhammer, Jan Pöhler und Leon Falter gleich fünf Spieler in der Startaufstellung der U23 im Derby gegen den SC Rhenania Hinsbeck, um die Mannschaft dort in der Kreisliga A zu unterstützen und gleichzeitig auch Spielpraxis zu bekommen. Der Rest der Mannschaft hatte dann am Sonntag bewusst frei.

„Wir hätten gerne gegen Kleve gespielt, insbesondere deshalb, weil wir in den beiden Partien vorher gegen Düsseldorf-West und Baumberg über weite Strecken gut gespielt haben, aber uns nicht mit Punkten belohnt haben. Beim Verwerten von Torchancen waren wir leider nicht kaltschnäuzig genug und hatten zudem auch nicht das nötige Spielglück. Dennoch bleiben wir gelassen und arbeiten im Training fokussiert weiter, denn in Corona-Zeiten kann man zwar planen, muss aber auch immer wieder auf bestimmte Situationen flexibel reagieren“, sagt Trainer Andreas Schwan.

Der A-Lizenzinhaber befand sich mit seiner Mannschaft in der zurückliegenden Woche wieder in einem normalen Trainingsrhythmus mit einem Hauptbelastungstag. Am Sonntag steht nun das schwere Auswärtsspiel beim TSV Meerbusch auf dem Spielplan. Die Elf von Trainer Antonio Molina gehört mit ihrer Erfahrung und ihrer spielerischen Klasse in die Aufstiegsrunde, muss mit 28 Punkten und Platz elf derzeit aber noch etwas zittern, um diese zu erreichen. Zu den Topspielern gehören Patrick Ellguth (KFC Uerdingen), Lukas van den Berg (Fortuna Düsseldorf U23, Wuppertaler SV), Dennis Dowidat (Wuppertaler SV, Alemannia Aachen, Borussia MG U23, Preußen Münster), Fabio Fahrian (KFC Uerdingen, Fortuna Düsseldorf U23), Dominik Reinert (RW Oberhausen), Sebastian van Santen (Wattenscheid 09, Fortuna Düsseldorf U23, Viktoria Köln) und Oguz Ayan (früherer Toptorschütze des 1. FC Mönchengladbach). Generell verfügt der Kader über reichlich Oberliga-Erfahrung.