Fussball-Kreisliga : Spitzenreiter Hückelhoven lässt keine Federn

Fussball-Kreisliga Kreisliga-Tabellenführer Ay-Yildizspor Hückelhoven hat sein Auswärtsspiel bei Sparta Gerderath souverän mit 4:0 gewonnen. Dabei ließ das Team noch einige Chancen ungenutzt, nachdem die Weichen früh auf Sieg gestellt waren.

Für Sparta Gerderath bleibt das Ziel Klassenerhalt noch durchaus machbar, doch das Heimspiel gegen Spitzenreiter Ay-Yildizspor Hückelhoven, war auf diesem Weg nicht hilfreich. Mit 4:0 Treffern siegten die Gäste am Ende hochverdient an der Spartastraße, setzten sich oben damit weiter fest, während Gerderath bei 16 Punkten stehen bleibt. Hückelhoven ist nun seit fünf Ligaspielen am Stück ungeschlagen.

Wie auch immer die taktische Marschrichtung von Sparta-Trainer Oliver Müller vor der Begegnung ausgesehen hatte, sie wurde bereits nach drei Minuten durchbrochen. Kubilay Demirhan war es, der die Gäste früh in Front gebracht hatte. Daran hatten die Hückelhovener scheinbar so viel Spaß, dass im Anschluss ein Angriff auf den nächsten auf das Gerderather Tor zurollte. Zu dieser frühen Phase der Partie meinte Ay-Yildiz-Vorsitzender Sinan Igdemir: „Wir hätten nach ein paar Minuten schon höher führen können.“ Doch allzu lange musste sich Igdemir am Spielfeldrand nicht mehr gedulden, denn Spielertrainer Orhan Özkaya steuerte in der 17. Minute das 2:0 für Hückelhoven bei. Gerderaths Keeper war aus seinem Tor rausgelaufen, um einen Angriff zu stoppen, anschließend nutzte Özkaya die Situation, und hob den Ball als Bogenlampe ins leere Tor. Die 2:0-Pausenführung für die Gäste war mehr als verdient und hätte noch deutlicher ausfallen müssen.