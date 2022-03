Regionalligist schlägt Lieblingsgegner SC Wiedenbrück : Beeck sendet ein kräftiges Lebenszeichen im Abstiegskampf

83. Minute – gleich klingelt‘s: Beecks Justin Hoffmanns (l.) umkurvt hier erst noch Wiedenbrücks Bjarne Pudel und zieht dann mit links zum goldenen Tor ab – ­Beecks erster Sieg im neuen Jahr ist damit unter Dach und Fach. Foto: Schnieders Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball-Regionalliga Der FC Wegberg-Beeck schlägt Lieblingsgegner SC Wiedenbrück 1:0 und holt nach fünf Auftaktniederlagen damit den ersten Sieg im neuen Jahr. Passage, Post, Kleefisch und Allwicher haben um ein Jahr verlängert. Am Mittwoch geht es nach Lippstadt.

Bemerkenswertes hatte Wiedenbrücks Trainer Daniel Brinkmann vor der Partie beim FC Wegberg-Beeck mit Blick auf die bisherigen Resultate im Waldstadion verlauten lassen: „­Beeck ist so etwas wie unser Angstgegner.“ Das mag in der Mittelrheinliga schon so mancher über den FC gesagt oder gedacht haben, nicht aber in der Regionalliga – da ist diese Einschätzung höchst singulär.

Dabei trat der Tabellensechste im Waldstadion mit breiter Brust an – kein Wunder nach zehn Spielen ohne Niederlage. Doch ausgerechnet bei den taumelnden Beeckern riss diese Serie: Der FC siegte dank eines späten Tors von Justin Hoffmanns 1:0, feierte den vierten Saisonsieg und holte die ersten Punkte 2022. Damit sendete Beeck ein kräftiges Lebenszeichen – und polierte zugleich die erstaunliche Heimbilanz gegen Wiedenbrück weiter auf: Nach 0:0, 3:0 und einem 2:0 im Vorjahr gab es jetzt also ein 1:0 – der SCW wartet damit auch nach vier Spielen im Waldstadion auf sein erstes Tor.

INFO Justin Hoffmanns erzielt sein zweites Saisontor Beeck: Zabel – Passage, Hühne, Wilms, Wickum – Hoffmanns (90.+1 Redjeb), Kühnel, Bach, Fehr (88. Abdelkarim) – Benteke, Kleefisch (61. Hasani)

Tor: 1:0 Hoffmanns (83.)

Gelbe Karten FC: Benteke, Wilms, Kühnel

Schiedsrichter: Lars Aarts (Goch)

Zuschauer: 220 im Beecker Waldstadion



„Eigentlich müsste ich daher jetzt sagen: Steigt ab! Doch natürlich wünsche ich Euch für den weiteren Saisonverlauf alles Gute“, merkte Brinkmann in der Pressekonferenz leicht schmunzelnd an – um dann mit seiner eigenen Elf etwas härter ins Gericht zu gehen: „Für unseren Tabellenplatz war das definitiv zu wenig.“

„Endlich haben wir uns für unseren Aufwand auch mal wieder belohnt. Wir sind nun alle sehr erleichtert nach einem Spiel, das lange auf ein Unentschieden hinauslief“, merkte Beecks Coach Mark Zeh an.

Erwartungsgemäß änderte er sein Team gegenüber dem Uerdingen-Spiel auf mehreren Positionen – Nils Hühne, Hoffmanns und Jeff-Denis Fehr, die beim KFC aus unterschiedlichen Gründen alle gefehlt hatten, rotierten ins Team rein. Neben Yannik Leermacher (Muskelfaserriss) fehlte kurzfristig auch Norman Post (Zerrung). Für ihn spielte A-Junior Max Wickum links in der Kette.

Von Anpfiff weg entwickelte sich eine recht ausgeglichene Partie ohne viele Aufreger. Der größte in Wiedenbrücks Strafraum geschah nach einer Viertelstunde, als Jonathan Benteke aus etwas spitzem Winkel an Keeper Luca Beermann scheiterte (16.). Zwei Kopfbälle beschworen die größte Gefahr vor dem FC-Gehäuse herauf: Saban Kaptan verfehlte knapp das Tor (22.), den Versuch von Benedikt Zahn holte FC-Schlussmann Stefan Zabel gekonnt aus dem Winkel (29.).

Nach dem Seitenwechsel ging es auf dem sehr holprigen Rasen lange Zeit so weiter, drückte kein Team mit Macht auf den Führungstreffer. In der Schlussphase zeigten die Gastgeber dann aber den größeren Siegeswillen: Hoffmanns sehenswerten Effet-Schlenzer holte Beermann ebenso sehenswert noch aus dem Eck (69.), dann verfehlte Hühne nach einer Fehr-Ecke per Kopf das Gehäuse (75.).

Acht Minuten später war es dann aber so weit – nicht von ungefähr eine Co-Produktion von Fehr und Hoffmanns, die beim 0:2 in Velbert gegen den KFC so bitter gefehlt hatten: Fehr setzte Hoffmanns in Szene, der schloss dann aber nicht wie erwartet mit seinem starken rechten Fuß ab, sondern umkurvte erst noch Wiedenbrücks Bjarne Pudel und schob dann mit links aus 14 Metern ein – Beermann war noch dran, doch der Ball kullerte aufreizend langsam zum erlösenden 1:0 über die Linie (83.).

Lobeshymnen auf seine Energieleistung wehrte Hoffmanns aber sofort ab: „Wir sollten uns über diesen Sieg nicht zu lange freuen – am Mittwoch in Lippstadt wartet schon das nächste Spiel. Da müssen wir weitermachen.“ Kapitän Maurice Passage fügte hinzu: „Für die Zuschauer war das sicherlich kein schönes Spiel, doch für uns zählt nur das Ergebnis. Es war unglaublich wichtig, endlich noch mal zu gewinnen.“