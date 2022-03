Fussball-Bezirksliga : Helpenstein springt auf ersten Platz

Erfolgreicher Rückrundenauftakt: Dominik Hahn (am Ball) gewann mit dem SV Helpenstein 2:0 gegen den FV Vaalserquartier. Foto: Nipko

Fussball-Bezirksliga Wie in der Hinrunde gelingt dem SV Helpenstein gegen den FV Vaalserquartier ein 2:0-Erfolg. Vor den Augen des Ex-Nationalspielers Jörg Heinrich genügt ein Doppelschlag durch Julian Hahn und Henrik Höfels zum Heimsieg.

Es war wie schon beim Saisonstart im vergangenen August: Der SV Helpenstein gewann auch zum Rückrundenauftakt 2:0 gegen den FV Vaalserquartier. Unter den Augen von Jörg Heinrich, dem ehemaligen Nationalspieler und Bundesligaprofi, gestaltete sich die Heimpartie allerdings ziemlich holprig, entwickelte sich zu einer richtig engen Partie. Dies war sicher auch der Tatsache geschuldet, dass Helpensteins Trainerteam etliche Stammspieler ersetzen musste. So fehlten in der Anfangsformation unter anderem Kapitän Emre Ekmekci, der verletzte Robin Langer, der gelbgesperrte Robin Jackels sowie der erkrankte Toptorjäger Chris Koerfer.

Vaalserquartier machte es aber auch gut, attackierte früh und stand in der Abwehr, angeführt von Freddy Azenlediji, sicher. Helpenstein probierte einiges, kam aber kaum zu Abschlüssen. In der 10. Minute versuchte es Ron Elsermann aus der Distanz, sein Linksschuss flog aber am Tor vorbei. Julian Hahn, diesmal einziger zentraler Angreifer, scheiterte mit einem Freistoß am Kopf von Gästespieler Mathis Heyer (20.). Auf der Gegenseite hatte Vaalserquartier zunächst keine Offensivaktion zu bieten – bis in der 30. Minute nach einer Freistoßflanke Axel Plum ungehindert im Helpensteiner Fünfmeterraum zum Kopfball kam, er aber am glänzend reagierenden Torben Fritsche scheiterte.

Flog ein Seitfallzieher Julian Hahns noch deutlich am Gästetor vorbei (40.), traf er in der 63. Minute zum umjubelten 1:0 für Helpenstein. Aus gut 30 Metern zog er einfach mal ab, und am verdutzten Gäste-Keeper Christian Giershahn vorbei fand die Kugel ins Netz. Die Verwirrung in der zuvor so sattelfesten FV-Defensive war wohl so groß, dass schon zwei Minuten später der Weg für Helpensteins aufgerückten Innenverteidiger Henrik Höfels so frei war, dass ihm scheinbar mühelos das 2:0 gelingen konnte.

Jetzt waren die Platzherren obenauf, sie wussten, dass sie in der Tabelle an Spitzenreiter Brand vorbeiziehen werden. Aber die von Günter Motté trainierten und immer wieder ermunterten Aachener Vorstädter gaben nicht auf. Mit etlichen Wechseln versuchte Motté seinem Team die zweite oder dritte Luft einzuhauchen. Aber Helpenstein blieb aufmerksam, ließ mit den Innenverteidigern Dominik Hahn – der diesmal als Kapitän auflief – sowie Höfels kaum etwas zu. Anders allerdings in der 88. Minute, als Fin Krekel im Helpensteiner Torraum völlig frei zum Abschluss kam, aber übers Tor schoss.