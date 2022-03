FSV Duisburg kommt : Teutonia St. Tönis erwartet die Mannschaft der Stunde

St. Tönis Drei Siege mit 10:1 Toren – mit dieser Empfehlung kommt der FSV Duisburg nach St. Tönis. Aber auch die Mannschaft von Trainer Josef Cherfi kam zuletzt immer besser in Schwung.

(uwo) Josef Cherfi wusste nicht genau, was er vom Unentschieden am Mittwoch in Ratingen halten sollte. Am Ende überwog aber genauso wie bei den mitgereisten Funktionären von Teutonia St. Tönis die Zufriedenheit über den Ausgang des Nachholspiels. „Wenn man kurz vor Schluss in Rückstand gerät und noch den Ausgleich schafft, muss man mit einem Punkt zufrieden sein“, sagte Cherfi. Das Endergebnis war sicher nicht zweitrangig. Wichtiger war aber, wie sich die Teutonen beim Tabellenneunten präsentierten, indem sie nahtlos an die gute Leistung des vorangegangenen Spiels anknüpften, was Hoffnung für die ausstehenden Spiele und die sich daran anschließende Abstiegsrunde nährt. Cherfi schloss sich diesem Eindruck an: „So ein Spiel hätten wir im letzten Jahr noch verloren. Jetzt erkennt man, was wir spielen wollen und das wir auch einen Plan haben.“