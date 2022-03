Sport in Radevormwald : 480 Starter kamen in die Radstadt

Auch die jüngsten Radcrosser wagten sich am Sonntag auf die Strecke. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Am Kollenberg startete am Sonntag das erste Rennen des „Bombtrack NRW Cross Cup Finales“. Radsport Nagel und die Agentur Hammerevents von Sven Schreiber hatten das sportliche Ereignis in die Stadt geholt.

Auf dem Sportplatz am Kollenberg herrschte am Sonntag Wettkampfstimmung. Um 10 Uhr startete das erste Rennen des „Bombtrack NRW Cross Cup Finales“, das Radsport Nagel zusammen mit Sven Schreiber von Hammerevents nach Radevormwald holte. Das sportliche Ereignis belebte den Kollenberg endlich wieder und machte Radevormwald als Radstadt alle Ehre.

Der Radsportverband hatte den Kontakt nach Radevormwald gesucht, weil Sportveranstaltungen wie „Night on Bike“ die Kleinstadt im Bergischen Land als geeigneten Standort für sportliche Veranstaltungen bekannt gemacht haben. Im Stadion am Kollenberg wurde zudem bereits erfolgreich das Flutlicht-Radcross durchgeführt. Das Finale des Bombtrack NRW Cross Cups zog 480 Starter aus allen Altersklassen auf den Sportplatz. Die Rennen auf der 2,4 Kilometer langen Strecke fanden von morgens bis nachmittags statt. „Die Starter kommen aus ganz Deutschland. Radsport Nagel startet mit einem eigenen Team, aber es sind auch Fahrer aus Hamburg dabei. Alle sind froh, dass das Finale doch noch stattfinden kann. Einige Profis sind bereits Samstag angereist und haben in Radevormwald übernachtet“, berichtete Sven Schreiber. Er moderierte die Veranstaltung. Die Wettkampfstrecke war mit der Distanz von 2,4 Kilometern pro Runde relativ kurz und führte vom Stadion über die Wanderwege des angrenzenden Waldes. Angefeuert wurden die Fahrer auf dem gesamten Streckenverlauf.

Für Radevormwald stand unter anderem der Radsportprofi Silas Koech auf der Starterliste. Der 18-Jährige aus Ratzeburg macht seine Ausbildung als Zweiradmechaniker bei Radsport Nagel in Radevormwald und führt vor Ort auch seine Karriere als Sportler fort. Starten wollten außerdem die Radevormwalder Nick Kausch, Fin Schreitmüller und Jonas Köpsel. Sie wollten den Gesamtsieg holen. Nick Kausch gelang es bereits am Sonntagmorgen in seiner Altersklasse den ersten Platz zu holen. Er startete in der Klasse „Jugendliche 2008/09“ und setzte sich gegen seine Konkurrenten durch. „Die Fahrer aus Radevormwald haben sehr guten Chancen“, sagte Sven Schreiber. Er eröffnete am Vormittag das Rennen der Senioren, bevor es am Nachmittag mit den Profis weiterging. Alle Ergebnisse des Wettkampftages können auf der offiziellen Seite des Bunds Deutscher Radfahrer eingesehen werden.

www.rad-net.de.

(trei)