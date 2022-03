Aktiver Naturschutz in Radevormwald : Stadt legt einen Bürgerwald am Kollenberg an

Auf der gerodeten Fläche unterhalb des Sport- und Seminar-Centers entsteht die neue Waldfläche. Foto: Stadt Radevormwald

Radevormwald Auch der Wald in Radevormwald ist in keinem guten Zustand. Trockenheit, Borkenkäferbefall und Stürme haben ihm in den vergangenen Jahren stark zugesetzt. So mussten zahlreiche Bäume gefällt werden.

Das ist wohl das, was man gemeinhin als aktiven Natur- und Umweltschutz bezeichnet. Die Stadtverwaltung hat am Kollenberg einen Bürgerwald angelegt, für den die ersten Spatenstiche bereits gemacht sind. Mehr als 20 heimische Bäume sind dort schon gepflanzt worden. Diese schon recht ansehnlichen Laubbäume hat ein Radevormwalder gespendet. Einen Wunsch hatte der Spender allerdings: Es sollen bitte ein paar Birken dabei sein, „die liebe ich besonders“, hatte er der Stadt mit auf den Weg gegeben. Dieses Wunsch erfüllten die Mitarbeiter natürlich gerne, teilt die Stadtverwaltung jetzt mit.

Das Beispiel soll nun Schule machen, denn ein Bürgerwald sei nicht nur aktiver Klimaschutz, er biete auch neuen Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sagt Regina Hildebrandt von der Bauverwaltung, die die Neuanpflanzungen organisiert hat. Die Stadt habe die Fläche am Kollenberg gewählt, weil die Radevormwalder Bürger diesen Waldbereich für ihre Freizeitaktivitäten seit vielen Jahren besonders schätzen. Auch Bürgermeister Johannes Mans unterstützt die Aktion: „Ich wünsche mir, dass sich weitere Radevormwalder für diese Neuaufforstung begeistern.“

Stefan Meyer, Mitarbeiter der Baumschule Plückebaum, beim Setzen der ersten Bäume. Foto: Stadt Radevormwald

Fakt ist: Auch der Wald in Radevormwald ist in keinem guten Zustand. Trockenheit, Borkenkäferbefall und Stürme haben ihm in den vergangenen Jahren stark zugesetzt. So mussten zahlreiche Bäume gefällt werden. Nun ist das Ziel, durch Bürgerengagement die Kahlfläche in einen klimastabilen Mischwald zu verwandeln. Wo zuvor hauptsächlich Fichten standen, sollen bald Vogelkirsche, Winterlinde, Spitzahorn, Bergahorn, Stieleiche, Roteiche, Feldulme und die gewünschten Birken wachsen.

Künftig soll es pro Jahr zwei Pflanzaktionen geben, eine im Frühjahr und eine im Herbst. Die Bäume werden von der Baumschule Plückebaum bereitgestellt und auch gepflanzt. Die Arten können aus einer Pflanzenliste ausgewählt werden. Der Preis für die Spender berechnet sich neben den Kosten für das Gehölz aus Pflanzarbeiten, Baumverankerung und Stammschutz. Ein Baum kostet somit etwa 200 Euro.