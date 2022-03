Vereinsleben in Radevormwald : Geschichtsverein sucht dringend neue Mitglieder und informiert über den Eiskeller am Kollenberg

Die gemauerte Wand am Ende des Eiskellers am Kollenberg. Foto: BGV

Radevormwald Sorgen bereitet dem BGV die Mitgliederentwicklung: Seit der letzten Versammlung im Februar 2020 sind acht Mitglieder gestorben, aber nur drei neue hinzugekommen, denn Vorträge und Exkursionen fielen für die Mitgliederwerbung aus.

Es sind schwere Zeiten für den Bergischen Geschichtsverein (BGV): Zunächst die Corona-Pandemie, die das Vereinsleben fast gänzlich zum Erliegen brachte und Vorträge und Exkursionen lange Zeit unmöglich machte, dann Anfang des Jahres der plötzliche Tod des ehemaligen Vorsitzenden Ulrich Haldenwang. Umso wichtiger ist es, jetzt wieder ein bisschen mehr Normalität erleben zu dürfen – und so lädt der Verein für Freitag, 18. März, 19.30 Uhr, zu einer Mitgliederversammlung in den Mehrzweckraum im Bürgerhaus ein. Auf der Tagesordnung stehen der Jahresbericht für 2020/2021, die Wahl des Vorstands und der Delegierten sowie eine Vorschau auf 2022. „Die Vorstandswahl hätte laut Satzung schon 2021 stattfinden müssen. Da dies aber wegen der Pandemie nicht möglich war, hatten sowohl die Vorstandsmitglieder als auch die Kassenprüfer zugestimmt, ohne Wahlbestätigung ein weiteres Jahr im Amt zu bleiben“, berichtet der Vorsitzende Hans Golombek. Gewählt werden müssen ein stellvertretender Schriftführer, mindestens ein Beisitzer und ein Kassenprüfer.

Im Anschluss an die Versammlung schließt sich ab etwa 20 Uhr ein kurzer Vortrag von Lutz Aldermann zum Thema „Eiskeller im Kollenberg“ an, zu dem auch Nicht-Mitglieder eingeladen sind.

Im Dezember 2020 erforschten Mitglieder des Arbeitskreises Kluterthöhle im Kollenberg den alten Eiskeller, um das Geheimnis eines angeblichen unterirdischen Ganges zu lüften. Es wurde aber kein Gang gefunden. Auch keine Mauer, mit der der Gang nach dem Krieg verschlossen worden sein soll. Aber es meldeten sich mehrere Radevormwalder, die von einem zweiten Eiskeller im Kollenberg berichteten. Dieser sei aber nach dem Krieg wegen Einsturzgefahr zugeschüttet worden, und so geriet der zweite Eiskeller in Vergessenheit. Außerdem wurde berichtet, dass es am Ende des zweiten Kellers eine gemauerte Wand gäbe. Diese Informationen führten dazu, die Suche nach dem sagenumwobenen Gang wieder aufzunehmen. Der genaue Ort des damaligen Eingangs konnte aber nur grob ermittelt werden, weil die Erinnerungen der Zeitzeugen mittlerweile älter als 70 Jahre sind. Trotz aller Unwägbarkeiten wurde der Eingang zu diesem zweiten Eiskeller gefunden – und tatsächlich befindet sich am Ende des Kellers eine gemauerte Wand. Aldermann berichtet über den aktuellen Stand der Forschungsarbeit.