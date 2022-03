Feiern in der Innenstadt : Volles Programm und viel Musik beim Stadtfest

Der Mittelaltermarkt im Parc de Châteaubriant und auf der Kreuzung Kaiserstraße soll in diesem Jahr noch größer und attraktiver werden. Für Nervenkitzel sorgte 2016 der Messerwerfer. Foto: Jürgen Moll/Jürgen Moll (Archiv)

Radevormwald Das Stadtfest wird in diesem Jahr vom 6. bis 8. Mai stattfinden– inklusive verkaufsoffenem Sonntag. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren, auf der Bühne auf dem Marktplatz gibt es viel Live-Musik.

Mit dem diesjährigen Stadtfest knüpfen die Organisatoren an eine Tradition an, die viel zu lange aussetzen musste. Wegen der Pandemie konnte das mehrtägige Fest am Muttertags-Wochenende einige Jahre nicht stattfinden, aber 2022 ist es wieder so weit. Das Stadtfest startet am 6. Mai und läuft bis zum Abend des 8. Mai.

Mit den Planungen sind die Veranstalter schon weit. Veranstaltet wird das Fest von der Werbegemeinschaft „Rade lebt“ in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband, dem Stadtkulturverband und mit tatkräftiger Unterstützung durch die Stadt Radevormwald. Der Arbeitskreis hat in dieser Woche den Rahmen für das Stadtfest festgezurrt, in den Wochen bis zum Fest folgt die detaillierte Ausarbeitung aller Angebote.

Am Samstag wird die Coverband Beatify für Stimmung sorgen. Foto: Beatify

Info Sponsoren fürs Fest sind willkommen Unterstützung Das Radevormwalder Stadtfest wird durch den Zusammenschluss der Organisatoren und durch Sponsoren und Spenden finanziert. Wer das Stadtfest finanziell unterstützen möchte oder sich an dem Programm beteiligen will, kann sich bei Jürgen Fischer per E-Mail unter fischerju@t-online.de melden oder Kontakt zur Werbegemeinschaft „Rade lebt“ aufnehmen, Kontakt: info@radelebt.de Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft ist Optiker Marcus Strunk. Es sind auch noch einige Plätze für Verkaufsstände in der Innenstadt frei. Das Stadtfest soll die gesamte Innenstadt beleben.

Das Stadtfest umfasst, wie aus den vorherigen Jahren gewohnt, ein Bühnenprogramm auf dem Marktplatz, einen historischen Jahrmarkt sowie verschiedene Meilen, die sich durch die Innenstadt ziehen werden. Jürgen Fischer vom Stadtkulturverband kümmert sich federführend um das Bühnenprogramm, das von Vereinen und Musikern aus Radevormwald, aber auch von überregionalen Bands gestaltet wird. „Am Freitagabend startet das Bühnenprogramm um 20 Uhr mit der Live-Band Talking Loud“, kündigt Jürgen Fischer an. Dieser Abend wird von der Volksbank Oberberg gesponsert. Weiter geht das Bühnenprogramm dann am Samstag von 11 bis 18 Uhr mit Beiträgen lokaler Vereine und schließt ab 20 Uhr mit der Coverband „Beatify“ ab.

Auch für den Sonntag, der zusätzlich verkaufsoffenen sein wird, soll das Bühnenprogramm von 11 bis 18 Uhr von Vereinen und Gruppen gestaltet werden. „Wir haben schon Kontakt zu den Vereinen in Radevormwald aufgenommen, und die Rückmeldungen sind positiv. Wir brauchen allerdings noch mehr Teilnehmer“, ruft der Vorsitzende des Stadtkulturverbands zum Mitmachen auf. Zu jeder vollen Stunde wird es auf der großen Bühne im Herzen der Stadt außerdem ein Gewinnspiel geben. „Das Gewinnspiel hat sich bewährt und zieht Menschen vor die Bühne auf den Marktplatz. Wir werden zahlreiche Preise der Einzelhändler verlosen und direkt auf dem Stadtfest überreichen“, sagt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Marcus Strunk. Auch er ruft seine Kollegen aus dem Einzelhandel zur aktiven Unterstützung des Stadtfestes auf.

Der kleine historische Jahrmarkt, der auf der Kaiserstraße im Bereich zwischen der Telegrafenstraße und der Lindenstraße aufgebaut werden soll, startet am 6. Mai gegen 14 Uhr und ist danach zu den üblichen Zeiten des Stadtfestes geöffnet. „Angekündigt ist ein historischer Pressluftflieger, vielleicht ein Kettenkarussell, und das beliebte Dosenwerfen darf natürlich auch nicht fehlen“, sagt Jürgen Fischer.

Auf dem Marktplatz und entlang der Kaiserstraße werden Vereine zahlreiche Verpflegungsstände anbieten, Mitmachaktionen organisieren und über ihren Verein informieren. In der Pandemie gab es für Vereine wenig Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen und die Vereinskasse aufzubessern. Das Stadtfest ist für sie eine langersehnte Chance, um Kontakt zu neuen Mitgliedern zu knüpfen und wieder Teil eines gemeinsamen Projekts zu werden.

Auf der Kultur- und Kreativmeile, die auf der oberen Kaiserstraße, zwischen dem Markt und der „Alten Post“ stattfinden soll, wird sich unter anderem Elisabeth Harhaus mit ihrem Fachgeschäft für Handarbeiten präsentieren. „Ich hoffe natürlich sehr, dass sich noch weitere Kreative und Freunde der Handarbeit für die Kreativmeile anmelden“, sagt die Inhaberin des Stoffkränzchens.

Die Sport- und Aktivmeile im Zuge des Stadtfestes wird auf der Hohenfuhrstraße im Bereich der Sparkasse Platz finden. Die Organisation übernimmt der Stadtsportverband in Kooperation mit der Sportjugend. Auf der Meile sollen Angebote für Kinder und Jugendliche zu finden sein, die Lust auf Bewegung machen. „Es wird mehrere Hüpfburgen geben. Wir wollen die Meile in ein echtes Tobe-Eldorado verwandeln. Auch für das leibliche Wohl wird in diesem Bereich gesorgt sein“, sagt Jörg Becker vom Stadtsportverband. Zum festen Bestandteil des Stadtfestes wird zudem die Automeile gehören, auf der sich die vier Autohäuser aus Radevormwald präsentieren können.

Von der Stadt Radevormwald werden die Planungen zum Stadtfest von Wirtschaftsförderin Marie Steinhauer und ihrer neuen Kollegin Kirsten Hackländer unterstützt, die für den Bereich Tourismus und Veranstaltungen zuständig ist. „Durch Corona gab es eine lange Pause in dem Veranstaltungskalender der Stadt, der in diesem Jahr aber wieder voll ist. Das Stadtfest macht den Anfang“, sagt Kirsten Hackländer. Die Radevormwalderin ist für den Arbeitskreis des Stadtfestes, zu dem auch Tanja Sonnenschein und Michael Scholz von der Werbegemeinschaft gehören, ein bekanntes Gesicht. Die gemeinsame Planung ist dementsprechend gut angelaufen. „Kirsten Hackländer kennt den Standort, die Veranstaltungen und die Werbegemeinschaft. Das ist für uns eine Bereicherung“, sagt Marcus Strunk.