Folgen des Krieges in der Ukraine auch in Radevormwald zu spüren : Reaktionen auf Rekordpreise an Tankstellen

Folgen des Krieges in der Ukraine auch in Radevormwald zu spüren

Die Tankstelle Krämer an der Elberfelder Straße am Freitagmorgen. Diesel ist am teuersten. Foto: Michael in't Zandt

Radevormwald Auch Handwerkerbetriebe könnten langfristig unter den hohen Diesel- und Benzinpreisen leiden. Für sie spielen aber nicht nur die Tankrechnungen eine Rolle, sondern auch die steigenden Kosten für das Material.

Die Preise für Diesel und Benzin hangeln sich von Rekord zu Rekord – und das schon seit Tagen. Die extremen Preiszuwächsen zeigen sich auch an den Tankstellen in Radevormwald, an denen Montag und Dienstag extrem viel los war, am Mittwoch gab es zu den meisten Tageszeiten keine langen Schlangen mehr.