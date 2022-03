Städtische Kindertagesstätte Wupper : Frühling zieht in die Stadtbücherei

Frühling zieht in die Stadtbücherei

Ein Frühlingsbaum in der Stadtbücherei im Bürgerhaus. Foto: Stadtbücherei

Radevormwald Die Zusammenarbeit mit den Kindergärten ist der Stadtbücherei wichtig. Zum Beispiel soll mit Kindergartenführungen das Leseinteresse gefördert werden.

Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Wupper präsentieren zurzeit ihre Bastelwerke in der Stadtbücherei. Jana Jauk, angehende Erzieherin im Anerkennungsjahr, hat mit den Kindern einen Frühlingsbaum gebastelt. „Die Stadtbücherei freut sich sehr, da sie den momentanen Alltag etwas aufhellen“, sagt Leiterin Sandra Oetelshoven. So könnten die Kinder auch ihren Familien die Kunstwerke zeigen, da dies wegen der Pandemie zurzeit im Kindergarten nicht möglich ist. Die Basteleien sind zu den Öffnungszeiten in der Kinderbücherei zu bestaunen.