Neues Angebot des Quartiermanagements : Fotowettbewerb für die Wupperorte

David Truszczynski ist Quartiermanager an der Wupper. Foto: Flora Treiber

Wupperorte Aus den schönsten Motiven entstehen die ersten originalen „Wupper Puzzle“. Die eingereichten Fotos sollen einen klaren Bezug zu den Ortschaften an der Wupper haben.

Das Quartiermanagement für die Wupperorte will die Bürger für den Fotowettbewerb „Wupper Puzzle“ mobilisieren. Quartiermanager David Truszczynski startet den Aufruf und richtet sich damit an alle Hobby-Fotografen, die das Quartier an der Wupper lieben.

„Wir rufen alle Menschen im Quartier dazu auf, uns ihre schönsten Fotos von den Wupperorten, sei es von besonderen Gebäuden oder idyllischen Landschaften, zuzuschicken. Aus den schönsten Motiven lassen wir die ersten originalen „Wupper Puzzle“ in verschiedenen Schwierigkeitsgraden herstellen“, teilt er mit. Die fertigen Puzzle sollen dann an die Gemeinschaftsgrundschule Wupper, die beiden Kitas in den Wupperorten sowie an das Haus Thiele verschenkt werden. Außerdem sollen die Puzzle auch im Büro des Quartiermanagements am Siedlungsweg zum Verleih zur Verfügung stehen.

Die eingereichten Fotos müssen eine hochauflösende Qualität haben und sollen einen klaren Bezug zu den Ortschaften an der Wupper haben. Mit der Zusendung der Bilder an das Quartiermanagement treten die Teilnehmer des Wettbewerbs ihre Rechte an den Bildern an die Stadt Radevormwald ab. Kommerziell werden die Bilder nicht genutzt. Die Einsendefrist für die Aktion ist der 20. April. David Truszczynski nimmt die Bilder per E-Mail unter info@qm-wupperorte.de entgegen und wird die Gewinner-Motive aussuchen.