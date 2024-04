Politik in Radevormwald So soll das Bildungszentrum aussehen

Die Radevormwalder Ratsfraktionen haben entschieden, welche Planungsvariante für das neue Bildungszentrum an der Elberfelder Straße umgesetzt wird. In einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und des Schulausschusses am Montag hatte die federführende Assmann-Gruppe drei Varianten erläutert, am Dienstag gab es im Rat eine klare Mehrheit für die Variante 2, nur die Vertreter der Alternativen Liste (AL) und der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) favorisierten die dritte Variante.