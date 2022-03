Probleme im Stellwerk Kevelaer : Niersexpress – Strecke zwischen Weeze und Geldern dicht

In Kevelaer wartete mancher vergeblich auf den Zug (Archivbild). Foto: Norbert Prümen

Kevelaer/Geldern Wieder gibt es Probelme beim Niersexpress. Am Dienstagmorgen wartete mancher vergeblich auf den Zug. Und wieder lag es an der neuen Stellwerkstechnik.

Es klingt geradezu grotesk. Gerade noch hat die Deutsche Bahn betont, dass die Stellwerkstechnik nach einem Update zuverlässig funktioniere, da häufen sich die Störungen. Auch am Dienstagmorgen warteten viele beim Niersexpress wieder vergeblich auf einen Zug, weil die Technik streikte. Diesmal gab es laut Nordwestbahn eine Störung im Stellwerk in Kevelaer.

Von 5.06 bis 9 Uhr führte das dort zu Problemen, bis der Schaden behoben war. Wegen der Störung war die Strecke zwischen Geldern und Weeze gesperrt. Wer dort fahren wollte, schaute in die Röhre. Auch nachdem das Problem im Stellwerk behoben war, lief es nicht sofort rund. Denn im Zuge der Störung konnte ein Signal nicht mehr richtig bedient werden. Das hatte zur Folge, dass der Niersexpress nur mit gedrosseltem Tempo fahren konnte, da der Lokführer auf Befehl fahren musste, wie es heißt.

Ersatzbusse gab es nicht. Es sei nicht möglich, so schnell Fahrzeuge zu besorgen, heißt es von Seiten der Nordwestbahn.

Die aktuelle Situation ist besonders ärgerlich, weil die Strecke im vergangenen Jahr erst für viel Geld modernisiert wurde. Die Strecke des RE 10 von Kleve bis Geldern war erst vor einiger Zeit nach monatelangen Bauarbeiten und Schienenersatzverkehr wieder freigegeben worden. Die öffentliche Hand investiert kräftig in die Modernisierung der Strecke. 70 Millionen Euro stellt der Bund zur Verfügung, um die neueste Stellwerks- und Signaltechnik zu installieren. Bis Anfang Dezember wurde am Abschnitt zwischen Kleve, Goch und Geldern gearbeitet. Monatelang mussten Pendler daher mit dem Schienenersatzverkehr, also Bussen, vorlieb nehmen.