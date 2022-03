Hallen-Springreitertage auf Gestüt Seehof : Pahl liegt bei Springreitertagen erneut knapp vor Broich

Liam Broich möchte zurück in den Landeskader 1. Foto: Liam Broich

Reiten Bei den Hallen-Springreitertagen beim RV Kaldenkirchen setze sich Paula Pahl gegen Liam Broich durch. Beim hochdotierten „Zwei-Sterne-S-Springen“ spielen die heimischen Reiter keine Rolle.

Am Wochenende fanden die Hallen-Springreitertage beim RV Kaldenkirchen im Gestüt Seehof in Leuth statt. Es war vor vielen Zuschauern zugleich die Feuertaufe für den neuen Vereinsvorstand des RV, bestehend aus Lena Meurer (1. Vorsitzende) Ellen Hell (2. Vorsitzenden), Alissa Bramer (Kassiererin) und Alexandra Volkmer (Geschäftsführerin). „Wir haben uns gefreut, dass uns viele Sponsoren bei unserem Turnier unterstützt haben. Sonst wäre das in dieser Größenordnung nicht möglich gewesen“, sagte Hausherr Dominik Broich.

Und auch sportlich boten die Hallen-Springreitertage einige Highlights: Wie schon beim Hallenturnier in Wickrath im „S-Phasen-Springen“ schlug die 15-jährige Jülicherin Paula Pahl, die im vergangenen Jahr Rheinische Meisterin in der „Childrenklasse“ wurde, den Lokalmatador Liam Broich vom RV Kaldenkirchen. Pahl siegte im Stilspringen der Klasse „S*“ mit einer Sprunghöhe von 1,40 Metern und einer Wertungsnote von 8,6 mit „Chin Ziano“, Broich erreichte auf „Dream of Diarado“ eine Note von 8,5.

„Ich hatte das Gefühl, dass ich eine flüssige Runde geritten bin“, sagte der 19-jährige Broich im Anschluss über seinen zweiten Platz und fügte an: „Um im Stilspringen eine gute Note zu bekommen, muss ein Pferd auch dressurmäßig gut ausgebildet sein, was ich auch von meinem behaupten kann. Mit der Note von 8,5 kann ich auch sehr zufrieden sein. Trotzdem muss ich darüber nachdenken, was ich hätte noch besser machen können.“ Außerdem belegte er mit seinem Pferd „Cirkon“ noch den fünften Platz. Vorher hatte er mit „Olympic Night“ ein „Zwei-Sterne-M-Springen“ mit einer Nullrunde in 52,38 Sekunden gewonnen.

„Es kommen noch weitere Hallenturniere wie das in Grevenbroich. Ich freue mich auf die Turniere im Freien, weil dort im Parcours mehr Platz ist“, sagte Broich, der zum Landeskader 2 gehört, aber wieder gerne in den Landeskader 1 will. Ein Ziel hat er zudem noch vor Augen: „Ich will zu den Deutschen Meisterschaften der Jungen Reiter.“