Kreisschiedsrichter-Ausschuss MG-Viersen : Donné als Vorsitzender bestätigt, Zahl der aktiven Schiedsrichter sinkt

Fussball René Donné ist als Vorsitzender des Kreisschiedsrichter-Ausschusses Mönchengladbach-Viersen bestätigt worden. Eine Baustelle ist hingegen der Rückgang an aktiven Unparteiischen im Kreis.

René Donné bleibt Vorsitzender des Kreisschiedsrichter-Ausschusses Mönchengladbach-Viersen. Das ist zunächst einmal die wichtigste Nachricht vom Kreisschiedsrichtertag 2022, der am Montagabend im Haus Erholung über die Bühne ging. In seinem Bericht der vergangenen drei Jahre ließ Donné dabei nicht unerwähnt, dass es für sein Team und ihn in der Pandemie einige „Nüsse zu knacken“ galt. Dies sei seinem streitbaren Team, in dem es menschlich passe, aber gut gelungen. „2019 war die Welt noch in Ordnung, auch im Fußball“, betonte Donné, der sich mit einem großen Problem zu beschäftigen hat, das auch seine zwölf Kollegen am Niederrhein betrifft.